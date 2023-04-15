Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Прямая трансляция Общество, 13:30
Сергей Федоров пообещал нескучный хоккей в финале плей-офф КХЛ Спорт, 13:08
Топ событий на СПБ Бирже: спрос на роскошь в КНР и сюрпризы банков США РБК Инвестиции, 13:05
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 12:54
«Газпром» сократил транзит газа через Украину Бизнес, 12:43
Что грозит подозреваемому в утечке секретных документов США Политика, 12:43
Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортами Политика, 12:35
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Ковальчук допустил возобновление карьеры в следующем сезоне Спорт, 12:20
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 12:10
Азербайджан отказался от ЧЕ по штанге в Армении после сожжения флага Спорт, 12:08
Московский театр снял спектакль со звездой «Сватов» Феклистовым Общество, 12:00
В Судане начались столкновения между армией и «Джиннами на коне» Политика, 11:55
НБА отстранила на 30 матчей осужденного за домашнее насилие игрока Спорт, 11:49
В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта Общество, 11:47
Политика ,  
0 

Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортами

Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортами Хартума и Мерове

Отряды Сил быстрого реагирования Судана (RSF) заявили о контроле над аэропортами в городах Хартум и Мерове, а также над авиабазой в последнем, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление подразделения.

Суданская армия опровергла эту информацию и заявила, что бои на территории аэропорта в Хартуме продолжаются. Отряды Сил быстрого реагирования попытались взять его под контроль, говорится в заявлении вооруженных сил. Позднее представитель суданской армии подтвердил, что группа бойцов RSF проникла в аэропорт Хартума.

Позже в RSF заявили о взятии под контроль третьего аэропорта в городе Эль-Обейд. Также были захвачены Республиканский дворец (старая резиденция президента Судана, где сейчас расположен музей) и гостиница в Хартуме, передает канал со ссылкой на заявление организации. В нем также сказано, что бойцы RSF установили контроль над объектами в нескольких штатах Судана.

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.

В 2019 году RSF объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. Обе организации совершили еще один переворот в октябре 2021 года. С тех пор отношения между армией Судана и RSF ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в вооруженные силы страны. Ситуация помешала подписать соглашение о двухлетнем переходе к свободным выборам под руководством гражданских чиновников.

Накануне, 14 апреля, суданская армия предупредила о росте конфронтации с RSF и риске нестабильности внутри страны. На следующий день RSF обвинили армию в «жестоком нападении». В организации заявили, что бойцы вооруженных сил окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Организация уточнила, что речь идет о «широкомасштабной атаке» с применением разных видов вооружения.

Суданская армия в ответ обвинила RSF в атаке на армейские посты. Собеседник Al Jazeera в армии рассказал, что Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования. Местные жители рассказали телеканалу о перестрелках. Reuters писал о стрельбе в Хартуме, в том числе близ штаб-квартир армии государства и RSF.

Читайте на РБК Pro
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Как искать работу с помощью ChatGPT
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Судан спецназ Армия столкновения аэропорты
Материалы по теме
В Судане начались столкновения между армией и «Джиннами на коне»
Политика
AP узнало, что Россия «развеяла опасения» Судана по военной базе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter