Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортами

Отряды Сил быстрого реагирования Судана (RSF) заявили о контроле над аэропортами в городах Хартум и Мерове, а также над авиабазой в последнем, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление подразделения.

Суданская армия опровергла эту информацию и заявила, что бои на территории аэропорта в Хартуме продолжаются. Отряды Сил быстрого реагирования попытались взять его под контроль, говорится в заявлении вооруженных сил. Позднее представитель суданской армии подтвердил, что группа бойцов RSF проникла в аэропорт Хартума.

Позже в RSF заявили о взятии под контроль третьего аэропорта в городе Эль-Обейд. Также были захвачены Республиканский дворец (старая резиденция президента Судана, где сейчас расположен музей) и гостиница в Хартуме, передает канал со ссылкой на заявление организации. В нем также сказано, что бойцы RSF установили контроль над объектами в нескольких штатах Судана.

Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей. В 2019 году RSF объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. Обе организации совершили еще один переворот в октябре 2021 года. С тех пор отношения между армией Судана и RSF ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в вооруженные силы страны. Ситуация помешала подписать соглашение о двухлетнем переходе к свободным выборам под руководством гражданских чиновников.

Накануне, 14 апреля, суданская армия предупредила о росте конфронтации с RSF и риске нестабильности внутри страны. На следующий день RSF обвинили армию в «жестоком нападении». В организации заявили, что бойцы вооруженных сил окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Организация уточнила, что речь идет о «широкомасштабной атаке» с применением разных видов вооружения.

Суданская армия в ответ обвинила RSF в атаке на армейские посты. Собеседник Al Jazeera в армии рассказал, что Силы быстрого реагирования попытались взять штурмом штаб Главного командования. Местные жители рассказали телеканалу о перестрелках. Reuters писал о стрельбе в Хартуме, в том числе близ штаб-квартир армии государства и RSF.