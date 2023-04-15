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Посольство рекомендовало находящимся в Судане россиянам не покидать дома

Посольство рекомендовало россиянам в Судане не покидать дома и не подходить к окнам
Хартум, Судан
Хартум, Судан (Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images)

Россиянам, которые находятся в Судане, не следует покидать дома и подходить к окнам. Об этом сообщил ТАСС посол России в стране Андрей Черновол.

«Всем сотрудникам [дипмиссии] и российским гражданам рекомендовано оставаться дома, не подходить к окнам и ожидать разрешения ситуации», — сказал он.

Дипломат добавил, что данных о пострадавших среди россиян нет. Он сообщил, что в столице страны, Хартуме, по-прежнему раздаются взрывы. Черновол выразил надежду, что противостояние между армией и Силами быстрого реагирования (RSF) прекратится в ближайшее время и стороны перейдут к переговорам.

Накануне, 14 апреля, суданская армия предупредила о росте конфронтации с RSF и риске нестабильности внутри страны. На следующий день RSF обвинили армию в «жестоком нападении». В организации заявили, что бойцы вооруженных сил окружили одну из ее баз и открыли огонь из тяжелых орудий.

Суданская армия в ответ обвинила Силы быстрого реагирования в атаке на армейские посты. Источник Al Jazeera в армии рассказал, что бойцы RSF попытались взять штурмом штаб главного командования. Местные жители рассказали телеканалу о перестрелках. Reuters писал о стрельбе в Хартуме, в том числе близ штаб-квартир армии государства и RSF.

Позднее Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортами в городах Хартум, Мерове и Эль-Обейд, Республиканским дворцом (старая резиденция президента Судана) и другими объектами в штатах республики. Суданская армия эту информацию опровергала и сообщала о продолжении боев. Al Jazeera писал, что в небе над Хартумом заметили военный самолет.

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Силы быстрого реагирования организованы на базе ополченцев «Джанджавид» (в переводе с арабского — «джинн на коне»), участвовавших в восстании в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году. Правозащитники обвиняют бойцов этой организации с военных преступлениях, среди которых пытки, изнасилования и убийства мирных жителей.

В 2019 году RSF объединились с армией Судана для свержения президента Омара Хасана аль-Башира, его отстранили от власти и арестовали. Обе организации совершили еще один переворот в октябре 2021 года. С тех пор отношения между армией Судана и RSF ухудшились, несмотря на переговоры об интеграции Сил быстрого реагирования в вооруженные силы страны. Ситуация помешала подписать соглашение о двухлетнем переходе к свободным выборам под руководством гражданских чиновников.

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Теги
Судан посольство россияне
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