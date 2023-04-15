Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов ВСУ под Харьковом

Помимо складов, российские артиллеристы уничтожили 152-мм пушку-гаубицу Д-20 и минометный расчет в населенном пункте Зыбино

Артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами в районе поселка Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев в разговоре с «РИА Новости».

«Комплексным применением расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населенного пункта Лозовая», — сказал Шепелявцев. Д-20 — это пушка-гаубица со 152-мм снарядами.

Помимо этого, добавил офицер, в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен украинский минометный расчет в населенном пункте Зыбино.

Российские военные регулярно уничтожают склады с боеприпасами украинских военных. 8 апреля Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов — в Запорожской.

13 апреля группировка «Запад» сообщила об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Харьковской области. Об этом сообщал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. Помимо этого, российские военнослужащие сорвали три ротации украинских сил.