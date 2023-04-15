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Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов ВСУ под Харьковом

Минобороны: ВС России уничтожили два склада ВСУ в Харьковской области
Помимо складов, российские артиллеристы уничтожили 152-мм пушку-гаубицу Д-20 и минометный расчет в населенном пункте Зыбино

Артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами в районе поселка Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев в разговоре с «РИА Новости».

«Комплексным применением расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населенного пункта Лозовая», — сказал Шепелявцев. Д-20 — это пушка-гаубица со 152-мм снарядами.

Помимо этого, добавил офицер, в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен украинский минометный расчет в населенном пункте Зыбино.

Российские военные регулярно уничтожают склады с боеприпасами украинских военных. 8 апреля Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов — в Запорожской.

13 апреля группировка «Запад» сообщила об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Харьковской области. Об этом сообщал начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. Помимо этого, российские военнослужащие сорвали три ротации украинских сил.

Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов ВСУ под Харьковом
Минобороны России сообщило об уничтожении двух складов ВСУ под Харьковом

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