Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Также за сутки средствами ПВО было перехвачено семь ракетных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районе населенных пунктов, в частности, Стельмаховка и Лисичанск в ЛНР, были уничтожены семь беспилотников, принадлежащих Украине. За последние 24 часа силами России ликвидированы до 370 бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении.

Также российские военные нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ на купянском направлении с помощью РСЗО «Ураган» и «Торнадо-С». Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что ВСУ потеряли до 20 военных и пять единиц техники, среди которой один грузовик с боеприпасами.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев говорил, что снайперы ликвидировали украинских разведчиков на южно-донецком направлении. Он добавил, что группа попыталась провести разведку боем.