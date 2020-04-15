ЕК сообщила о выделенных €3 трлн на борьбу с экономическим кризисом

Глава Еврокомиссии назвала сумму огромной, но отметила, что она, возможно, еще увеличится. Также комиссия представила «дорожную карту» по смягчению карантина

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Bloomberg

Стоимость принятых Евросоюзом мер для поддержания экономики составила почти €3 трлн, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Более чем €3 трлн мобилизованы Евросоюзом, чтобы справиться с экономическим кризисом. <...> Это грандиозная сумма, и, возможно, она увеличится», — отметила фон дер Ляйен.

«Мы исповедуем довольно гибкий подход по отношению к европейским фондам, для того чтобы дать возможность странам — членам ЕС вливать ликвидность в их экономики», — сказала глава ЕК.

Она также сообщила, что у союза есть инструменты, которые позволяют компаниям сохранять высококвалифицированные кадры. «Таким образом, мы не теряем специалистов, в которых возникнет нужда, после того как экономика встанет на ноги», — подчеркнула фон дер Ляйен.