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Антикризисные меры ,  
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ЕК сообщила о выделенных €3 трлн на борьбу с экономическим кризисом

Глава Еврокомиссии назвала сумму огромной, но отметила, что она, возможно, еще увеличится. Также комиссия представила «дорожную карту» по смягчению карантина
Фото: Geert Vanden Wijngaert / Bloomberg

Стоимость принятых Евросоюзом мер для поддержания экономики составила почти €3 трлн, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Более чем €3 трлн мобилизованы Евросоюзом, чтобы справиться с экономическим кризисом. <...> Это грандиозная сумма, и, возможно, она увеличится», — отметила фон дер Ляйен.

«Мы исповедуем довольно гибкий подход по отношению к европейским фондам, для того чтобы дать возможность странам — членам ЕС вливать ликвидность в их экономики», — сказала глава ЕК.

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Она также сообщила, что у союза есть инструменты, которые позволяют компаниям сохранять высококвалифицированные кадры. «Таким образом, мы не теряем специалистов, в которых возникнет нужда, после того как экономика встанет на ноги», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европейский инвестиционный банк обладает достаточными ресурсами, чтобы поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса.

Еврогруппа одобрила антикризисные меры для помощи экономике на €500 млрд
Политика

Еврокомиссия также представила «дорожную карту» по сдерживанию распространения вируса. В ней содержатся критерии, по которым страны должны определять, возможно ли смягчать карантин. Члены ЕК предлагают обращать внимание на эпидемиологическую ситуацию, мощности систем здравоохранения, а также мониторинга и тестирования на коронавирус.

Ранее Еврогруппа одобрила меры по поддержке экономики на сумму €500 млрд. В рамках этого пакета будут выделены средства на медицинские нужды и укрепление систем здравоохранения, а также на поддержку работников предприятий и помощь бизнесу.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Министры финансов стран, входящих в Еврогруппу, также рассматривают возможность создать специальный фонд для восстановления экономик после кризиса.

В течение последних двух недель число зараженных в Испании и Италии — странах, где ситуация в Европе тяжелее всего, — постепенно снижается. 4 апреля в Италии впервые уменьшилось количество больных в палатах интенсивной терапии. Похожая ситуация складывается в Испании.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Италии зафиксировано 162 488 случаев заражения и 21 067 смертей. В Испании количество зараженных находится на отметке 174 060, уровень смертности — 18 255 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Еврокомиссия, поддержка экономики
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