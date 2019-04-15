Киев нашел плюсы в выигрыше Россией у Украины спора в ВТО

Киев нашел плюсы в выигрыше Россией у Украины спора в ВТО

Киев не будут оспаривать решение Всемирной торговой организации, которая признала правоту Москвы в споре о транзите украинских товаров через территорию России. В этом решении организации Украина нашла долгосрочную выгоду

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Украина не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров через Россию, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Эксперты различных украинских министерств проанализировали решение ВТО, которая приняла сторону Москвы в споре с Киевом о транзите товаров, и пришли к выводу, что в этом решении организации есть ряд плюсов для Украины.

«Отчет группы экспертов ВТО в целом выгоден Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Украины действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в ВТО», — говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

Таким выгодным обстоятельством, в частности, Киев считает тот факт, что группа экспертов ВТО сослалась в своем отчете на существование «чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях» между Россией и Украиной.

Киев считает, что этой формулировкой международная организация фактически признала наличие вооруженного конфликта между Украиной и Россией.