Киев нашел плюсы в выигрыше Россией у Украины спора в ВТО

Украина не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров через Россию, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.
Эксперты различных украинских министерств проанализировали решение ВТО, которая приняла сторону Москвы в споре с Киевом о транзите товаров, и пришли к выводу, что в этом решении организации есть ряд плюсов для Украины.
«Отчет группы экспертов ВТО в целом выгоден Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Украины действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в ВТО», — говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
Таким выгодным обстоятельством, в частности, Киев считает тот факт, что группа экспертов ВТО сослалась в своем отчете на существование «чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях» между Россией и Украиной.
Киев считает, что этой формулировкой международная организация фактически признала наличие вооруженного конфликта между Украиной и Россией.