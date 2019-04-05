Минэкономразвития объявило о победе в транзитном споре с Украиной в ВТО

Глава ведомства Максим Орешкин подчеркнул, что победа России имеет системное значение для развития ВТО, так как российско-украинский спор стал прецедентом — до настоящего момента в ВТО отсутствовало «какое-либо толкование» статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), разрешающей входящим в ВТО странам отклоняться от соблюдения принятых на себя обязательств «для защиты существенных интересов своей безопасности... в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях».
«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми», — отметил Орешкин.
Вынесенное третейской группой решение вступит в силу после его утверждения Органом по разрешению споров ВТО, если Украина не подаст апелляцию.
В 2016 году президент России Владимир Путин своим указом полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, попадающих под действие эмбарго. Остальные украинские товары через территорию России в Киргизию и Казахстан транзитом доставлять можно, но лишь через Белоруссию и только при соблюдении ряда условий, в том числе идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Позднее срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз — до 1 июля 2019 года.
Президент Украины Петр Порошенко ранее называл такие ограничения «экономической агрессией» России и одной из причин падения уровня жизни украинцев. В январе 2017 года замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань оценил потери Украины в 2016 году от российских ограничений по транзиту более чем в $1 млрд.