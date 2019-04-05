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Amazon $2 200 (+20,28%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Минэкономразвития объявило о победе в транзитном споре с Украиной в ВТО
Третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала претензии Украины из-за ограничения транзита необоснованными, объявило Минэкономразвития. По словам главы ведомства, победа в ВТО имеет «системное значение»
Максим Орешкин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Рассмотрение экспертами Всемирной торговой организации (ВТО) спора России с Украиной по поводу введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров завершилось в пользу России. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

В ведомстве пояснили, что третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала претензии Украины необоснованными. Решение опубликовано на сайте ВТО.

«По результатам рассмотрения претензий Украины третейская группа пришла к выводу, что все оспариваемые меры приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее о поражении Украины в споре с Россией из-за транзита сообщила «Европейская правда». «К сожалению, хороших новостей для нас нет. Решение принято не в нашу пользу. Украина проиграла этот спор», — заявило издание.

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Глава ведомства Максим Орешкин подчеркнул, что победа России имеет системное значение для развития ВТО, так как российско-украинский спор стал прецедентом — до настоящего момента в ВТО отсутствовало «какое-либо толкование» статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), разрешающей входящим в ВТО странам отклоняться от соблюдения принятых на себя обязательств «для защиты существенных интересов своей безопасности... в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях».

«В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми», — отметил Орешкин.

​Вынесенное третейской группой решение вступит в силу после его утверждения Органом по разрешению споров ВТО, если Украина не подаст апелляцию.

В 2016 году президент России Владимир Путин своим указом полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, попадающих под действие эмбарго. Остальные украинские товары через территорию России в Киргизию и Казахстан транзитом доставлять можно, но лишь через Белоруссию и только при соблюдении ряда условий, в том числе идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Позднее срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз — до 1 июля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко ранее называл такие ограничения «экономической агрессией» России и одной из причин падения уровня жизни украинцев. В январе 2017 года замминистра​ инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань оценил потери Украины в 2016 году от российских ограничений по транзиту более чем в $1 млрд.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минэкономразвития, Украина
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