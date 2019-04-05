Минэкономразвития объявило о победе в транзитном споре с Украиной в ВТО

Минэкономразвития объявило о победе в транзитном споре с Украиной в ВТО

Третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала претензии Украины из-за ограничения транзита необоснованными, объявило Минэкономразвития. По словам главы ведомства, победа в ВТО имеет «системное значение»

Максим Орешкин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Рассмотрение экспертами Всемирной торговой организации (ВТО) спора России с Украиной по поводу введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров завершилось в пользу России. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

В ведомстве пояснили, что третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала претензии Украины необоснованными. Решение опубликовано на сайте ВТО.

«По результатам рассмотрения претензий Украины третейская группа пришла к выводу, что все оспариваемые меры приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее о поражении Украины в споре с Россией из-за транзита сообщила «Европейская правда». «К сожалению, хороших новостей для нас нет. Решение принято не в нашу пользу. Украина проиграла этот спор», — заявило издание.