Палестина призвала Россию добиться отмены удержания налогов Израилем

Москва должна добиться от Тель-Авива, чтобы тот прекратил удерживать палестинские налоги и возместил все средства жителям Палестины, заявил Мухаммад Штайе. Израиль анонсировал заморозку $138 млн налогов палестинцев

Мухаммад Штайе (Фото: Mohamad Torokman / Reuters)

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе призвал Россию добиться от Израиля, чтобы тот перестал удерживать налоги и немедленно погасил все задолженности перед палестинцами. Об этом сообщает эмиратский портал 24.ae.

Штайе 14 апреля встретился с руководителем российской дипломатической миссии в Палестине Айдаром Аганиным. Они обсудили расширение двустороннего сотрудничества и создание российской промышленной зоны для привлечения инвесторов в Палестину. Штайе подчеркнул, что Россия совместно с Китаем, Францией, Великобританией, членами Совета Безопасности ООН должна созвать международную мирную конференцию для решения палестинской проблемы и прекращения конфликта в регионе.

Согласно норвежским соглашениям Израиль выступает налоговым агентом по отношению к Палестине, перечисляя туда таможенные пошлины с товаров, прибывающих на его территорию для палестинских адресатов.

Ранее израильские власти заявили, что в этом году заморозят $138 млн, передает Jerusalem Post. Тель-Авив с февраля начал вычитать из средств, переводимых Палестине, суммы для выплат палестинцам, задержанным за нападения на израильтян. Чиновники решили вычесть эти деньги из налогов и пошлин, собираемых от имени и для нужд палестинского самоуправления. По их словам, Палестина на самом деле тратит эти средства на спонсирование террористов.

Израиль в 2015 году уже замораживал налоговые сборы на $125 млн, сделанные от имени Палестины, после того как ее глава Махмуд Аббас объявил о присоединении к Международному уголовному суду. Решение было принято израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после консультации с правительством.