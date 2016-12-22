Times узнала о возможных санкциях Лондона против близких к Путину лиц

Британские власти готовят «финансовые меры» в отношении людей, приближенных к президенту России. Лица, которые могут попасть под санкции, по информации источников The Sunday Times, имеют в Лондоне «незаконные активы»

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Великобритания может «в скором времени» ввести финансовые ограничения в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину. Коснуться эти ограничения могут тех, кто имеет «незаконные активы» в Лондоне, сообщает со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников с Даунинг-стрит газета The Sunday Times.

Информация об этом, по данным ее источников, появилась накануне, сразу после того, как стало известно, что спецслужбы Великобритании готовы совершить кибератаку в отношении России в ответ на ее возможные действия с публикацией компромата на министров, депутатов и высокопоставленных лиц Соединенного Королевства. «[Премьер-министр] Тереза ​​Мэй получила от спецслужб информацию, собранную с момента инцидента в Солсбери, что режим [Владимира] Путина мог собрать компромат на членов правительства», — говорилось тогда в материале издания.​

После этого Мэй, как указывает издание, сообщила The Sunday Times, что готова инициировать новое расследование относительно российских бизнесменов, имеющих «незаконные активы» в Лондоне. Собеседники с Даунинг-стрит тогда сообщили газете, что «приближенным Владимира Путина» стоит готовиться к тому, что они в дальнейшем могут столкнуться с «экономическими санкциями». Об этих мерах, как подчеркнули собеседники издания, назвав их «обширными», будет объявлено «в ближайшее время».​

«Мы рассматриваем каждый аспект» возможных ограничительных мер, заметила в беседе с газетой Мэй, которая, как подчеркивает издание, также связала «с делом Скрипаля» предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, на которую в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция ответили ударом по объектам, связанным с производством химического оружия, в Сирии.

«Эти действия касаются сдерживания варварского использования химического оружия в Сирии и за ее пределами», — приводит слова британского премьера The Sunday Times, отмечая, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери политик назвала «частью картины пренебрежения» принятыми «нормами» поведения. Остальных деталей о готовящихся в Лондоне мерах газета не уточняет.

Финансовые меры против российских капиталов обсуждались в британском парламенте еще в конце марта. Тогда Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых палат на обслуживание российских евробондов, писала газета The Guardian. Подобные меры, как уточняло издание, могут усложнить западным инвесторам покупку российские ценные бумаги.

Предложение о вводе соответствующего ограничения, как указывало тогда издание, поступило от председателя комитета по иностранным делам британского парламента Тома Тугендхата. По его словам, с помощью евробондов Россия берет займы на европейских и американских рынках капитала в обход санкций ЕС. «А потом поддерживать связанные с Кремлем банки и энергетические компании, которые не могут [находясь под санкциями] этого делать самостоятельно», — утверждал Тугендхат.

Его предложение прозвучало на фоне ухудшения международных отношений России и Великобритании после того, как в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британская сторона полагает, что за их отравлением стоят российские власти. В Москве все обвинения отрицают.