В Лондоне предложили ограничить обслуживание российских евробондов

Тереза Мэй рассмотрит предложение о закрытии доступа европейских клиринговых организаций к обслуживанию российских евробондов, пишет The Guardian. Это может усложнить западным инвесторам покупку российских бумаг

Тереза Мэй (Фото: Paul Ellis / Reuters)

Премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых палат на обслуживание российских евробондов, пишет The Guardian. В британском парламенте в среду, 28 марта, обсуждались возможные финансовые меры против российских капиталов.

Как отмечает издание, расположенные в Лондонском Сити клиринговые палаты помогли недавно выпустить новых российских еврооблигаций на сумму $4 млрд. С предложением ограничить обслуживание российских евробондов выступил председатель Комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат. «Россия может брать займы на рынках капиталов ЕС и США, несмотря на западные санкции, а потом поддерживать связанные с Кремлем банки и энергетические компании, которые не могут [находясь под санкциями] этого делать самостоятельно», — приводит издание слова Тугендхата.

В частности, Тугендхат предлагает перекрыть доступ ключевым западным клиринговым компаниям, таким как Euroclear и Clearstream, к российским еврооблигациям. По замыслам главы комитета, это позволит помешать перепродаже российских облигаций на вторичном рынке, а также отпугнет большинство инвесторов из ЕС и США от покупки облигаций.

В середине марта Минфин разместил еврооблигаций на $4 млрд. Речь идет об облигациях внешних облигационных займов с погашением через 11 лет («Россия-2029») и дополнительном выпуске облигаций с погашением через 29 лет («Россия-2047»). При этом, как отмечал организатор размещения бумаг «ВТБ Капитал», спрос со стороны инвесторов по обоим выпускам на пике достигал примерно $7,5 млрд. Сообщалось, что британские инвесторы выкупили 39% новых российских бондов, вложив в них в общей сложности $1,546 млрд.

Заявления звучат на фоне ухудшения отношений Лондона и Москвы из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее власти Великобритании обвинили Россию в причастности к этому отравлению и объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов, а также приостановке правительственных контактов на высшем уровне. Премьер Тереза Мэй говорила и возможных мерах экономического воздействия.