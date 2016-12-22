СМИ узнали о готовности Лондона к ответной кибер-атаке на Россию

Спецслужбы Великобритании готовы совершить кибератаку в отношении России в ответ на ее возможные действия с публикацией компромата на министров, депутатов и высокопоставленных лиц Соединенного королевства. Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники.
«[Премьер-министр] Тереза Мэй получила от спецслужб информацию, собранную с момента инцидента в Солсбери, что режим [Владимира] Путина мог собрать компромат на членов правительства», — говорится в материале.
К ответным мерами привлекут правительственное агентство GCHQ и Министерство обороны страны.
Ранее Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность кибератаки на Россию. Такие действия против правительственных сайтов и порталов, «распространяющих фейковые новости». Глава МВД Великобритании Эмбер Радд поясняла, что таким образом Лондон намерен ответить на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.