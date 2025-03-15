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Росфинмониторинг выявил легализацию доходов от наркотиков на ₽10 млрд

Росфинмониторинг выявил преступное сообщество, которое до 2023 года легализовывало через криптовалюту и дропов доходы от наркобизнеса в нескольких регионах. Таким образом было отмыто более ₽10 млрд. Возбуждено уголовное дело
Фото: Илья Московец / ura.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / ura.ru / Global Look Press

Росфинмониторинг и МВД России выявили легализацию доходов, полученных от продажи наркотиков, в размере более 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, поступившем в РБК.

Деньги были получены путем торговли синтетическими наркотиками, уточнили в Росфинмониторинге. Возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК (легализация или отмывание денег, а также имущества, полученных преступным путем). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, преступное сообщество, действовавшее с 2018 по 2023 год, распространяло запрещенные вещества в нескольких регионах России через интернет-магазин.

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Ведомство провело финансовое расследование и выяснило, что доходы от наркобизнеса зачислялись на криптовалютные кошельки. Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, злоумышленники переводили их на промежуточные кошельки, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.

Дропперские карты — те, что оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу, по оценке Банка России. Человек может стать дропом и непреднамеренно, став жертвой мошенника или потеряв доступ к банковской карте.

По оценке Банка России, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты. Как правило, это не преступники, а обычные люди — например, те, кто покупает ставку в онлайн-казино или криптовалюту, отмечал регулятор.

МВД разработало законопроект о наказании для подставных лиц — дропперов, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств через переводы по банковским картам. Ведомство предлагает квалифицировать передачу третьим лицам зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним как преступление средней степени тяжести. Если же преступление совершено в составе организованной группы, его квалифицируют как тяжкое преступление.

Кроме того, в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Он также призван бороться с дропперами. В пояснительной записке к законопроекту указано, что «на практике встречаются и случаи финансового мошенничества после получения несовершеннолетними дебетовых карт, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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Юлия Кошкина
Росфинмониторинг наркотики
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