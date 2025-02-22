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Политика ,  
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Трамп предложил губернаторам в США ввести смертную казнь для наркодилеров

Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами страны от нескольких штатов предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев. Об этом сообщает новостной портал News From The States.

В ходе беседы с президентом губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер заявил, что проблема, с которой сталкивается его штат, заключается в том, что опиоидный анальгетик короткого действия фентанил, используемый как обезболивающее средство, ввозится на территорию штата через почтовые посылки из Китая.

В свою очередь, Дональд Трамп сообщил, что ранее он беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином о введении смертной казни для наркоторговцев в Китае.

«Если вы заметили, то в каждой стране, где существует смертная казнь, нет проблем с наркотиками», — сказал Трамп, отметив, что такие меры следует принять и в Соединенных Штатах. «Ваши штаты имеют право применять смертную казнь также и к наркоторговцам. Но делайте это только в том случае, если хотите избавиться от наркотиков», — обратился американский президент к губернаторам.

Трамп пообещал объявить наркокартели террористическими организациями
Политика
Фото:Claudio Cruz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Южной Каролине с 2021 года действует смертная казнь, применяемая в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления. В качестве мер применяется расстрел в отсутствие смертельных инъекционных наркотиков. Противники такого решения критиковали новую меру как «средневековую», но ее сторонники, утвердившие закон, заявили, что она направлена на «отмщение жертв».

20 января 2025 года Дональд Трамп по время инаугурационной речи заявил, что все наркокартели в США будут объявлены террористическими организациями.  Признание картелей иностранными террористическими организациями даст Трампу новые полномочия в организации внутренней безопасности в стране. В период своего первого президентства Трамп по просьбе мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора приостановил эту процедуру.

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Дональд Трамп США губернаторы смертная казнь оборот наркотиков
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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