У Украины подошли к концу запасы ракет для французско-итальянских SAMP-T

Запасы ракет Aster-30 для систем ПВО SAMP-T почти закончились у Украины, и Киев запрашивает их у Парижа и Рима. Однако Франция и Италия не могут обеспечить поставки, поскольку у них самих почти истощены резервы, пишет Corriere

ПВО Samp-T (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

У Украины почти закончились ракеты к системам ПВО SAMP-T, но Франция и Италия не могут восполнить их запасы, несмотря на просьбы Киева. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Франция и Италия ранее передали Украине две системы SAMP-T. Однако запас ракет для них Киев почти исчерпал, пишет газета. По ее данным, глава украинского Минобороны Рустем Умеров во время визита в Италию 14 марта попросил у страны обеспечить новые поставки.

Как сообщает Corriere della Sera, Украина уже несколько недель просит Париж и Рим отправить ей ракеты Aster-30 для SAMP-T. Всего Киев запрашивает порядка 50 боеприпасов. Однако правительства Франции и Италии соответствующих решений не принимают, поскольку у самих стран почти закончились запасы этих ракет, пишет газета.

SAMP-T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты. ЗРК смонтирован на мобильной платформе, которая может одновременно нести до восьми ракет. В состав комплекса SAMP-T входят пусковые установки, машина управления огнем, радиолокационная станция, а также транспортно-заряжающая машина. Дальность поражения аэродинамических целей — от 3 до 100 км, высота поражения — до 25 км, максимальная скорость полета — 1,4 тыс. м/с.

Резерв ракет Aster-30 у Италии почти достиг критического уровня, отмечает Corriere della Sera. Оставшиеся боеприпасы, по ее информации, сохраняют для обеспечения защиты важных объектов на территории страны. Предположительно, Франция располагает большим запасом Aster-30, утверждает издание.

Италия оставила в своем распоряжении три из пяти SAMP-T, которые имела, передав Киеву две системы. Министр обороны страны Гвидо Крозетто в ноябре 2024 года представил план обороны, который предполагал заказ еще десятка таких комплексов. По оценке Corriere della Sera, одна SAMP-T стоит порядка €500 млн.

Россия осуждает поставки оружия на Украину и любую военную помощь Киеву. Москва не раз заявляла, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.