Forbes описал попытки Украины и Европы деамериканизировать ПВО у ВСУ

Журнал пишет, что Украина как самостоятельно, так и вместе с Европой способна обеспечить ВСУ почти всеми видами оружия, кроме систем ПВО широкого действия. Сейчас эту роль играют системы ПВО Patriot от США

Зенитный ракетный комлекс Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Украина и ее европейские союзники пытаются найти замену американскому оружию, в первую очередь ракетам ПВО, в украинском арсенале на фоне ухудшения отношений Киева и Вашингтона, пишет Forbes.

О замене американского оружия в Киеве и Брюсселе начали задумываться после того, как стало известно, что Белый дом готовится остановить военную помощь Украине. «Почти все остальные виды оружия [кроме ПВО], которые нужны Украине, она может производить самостоятельно или получать от своих европейских союзников. Но среди демократических стран мира Соединенные Штаты обладают почти — но не полной — монополией на лучшие ракеты класса «земля — воздух» и поддерживающие их пусковые установки и радары», — отмечает издание.

От Вашингтона Киев получил системы ПВО Patriot — они способны сбивать баллистические ракеты, самолеты, беспилотники на расстоянии 100 км и более. 2 марта Великобритания объявила, что выделит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО. Средства пойдут на финансирование британского экспорта. Forbes уточняет, что речь идет о ракетах малой дальности Martlet — их производит французская компания Thales на заводе в Белфасте.

28 февраля норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, производящая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, анонсировала открытие на Украине завода по выпуску ракет для этих систем. Но NASAMS тоже не может заменить Patriot, отмечает Forbes.

Журнал называет наиболее реалистичным вариантом замены франко-итальянские ракетные системы SAMP-T — одну такую Украине поставили в 2023-м. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 февраля призвал Европу избавиться от зависимости от американского оружия, в частности от комплексов Patriot, и приобретать франко-итальянскую систему ПВО SAMP-T. «Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу», — сказал он.

2 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую созвали после его перепалки с американским президентом Дональдом Трампом 28 февраля, также призвала «перевооружить» Европу.