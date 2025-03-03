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Военная операция на Украине ,  
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Forbes описал попытки Украины и Европы деамериканизировать ПВО у ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Журнал пишет, что Украина как самостоятельно, так и вместе с Европой способна обеспечить ВСУ почти всеми видами оружия, кроме систем ПВО широкого действия. Сейчас эту роль играют системы ПВО Patriot от США
Зенитный&nbsp;ракетный комлекс&nbsp;Patriot
Зенитный ракетный комлекс Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Украина и ее европейские союзники пытаются найти замену американскому оружию, в первую очередь ракетам ПВО, в украинском арсенале на фоне ухудшения отношений Киева и Вашингтона, пишет Forbes.

О замене американского оружия в Киеве и Брюсселе начали задумываться после того, как стало известно, что Белый дом готовится остановить военную помощь Украине. «Почти все остальные виды оружия [кроме ПВО], которые нужны Украине, она может производить самостоятельно или получать от своих европейских союзников. Но среди демократических стран мира Соединенные Штаты обладают почти — но не полной — монополией на лучшие ракеты класса «земля — воздух» и поддерживающие их пусковые установки и радары», — отмечает издание.

От Вашингтона Киев получил системы ПВО Patriot — они способны сбивать баллистические ракеты, самолеты, беспилотники на расстоянии 100 км и более. 2 марта Великобритания объявила, что выделит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО. Средства пойдут на финансирование британского экспорта. Forbes уточняет, что речь идет о ракетах малой дальности Martlet — их производит французская компания Thales на заводе в Белфасте.

28 февраля норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, производящая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, анонсировала открытие на Украине завода по выпуску ракет для этих систем. Но NASAMS тоже не может заменить Patriot, отмечает Forbes.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot: характеристики и применение
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ЗРК Patriot

Журнал называет наиболее реалистичным вариантом замены франко-итальянские ракетные системы SAMP-T — одну такую Украине поставили в 2023-м. Президент Франции Эмманюэль Макрон 14 февраля призвал Европу избавиться от зависимости от американского оружия, в частности от комплексов Patriot, и приобретать франко-итальянскую систему ПВО SAMP-T. «Мы также должны разработать полностью интегрированную европейскую оборонную, промышленную и технологическую базу», — сказал он.

2 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую созвали после его перепалки с американским президентом Дональдом Трампом 28 февраля, также призвала «перевооружить» Европу.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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