Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе и за его пределами

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время обращения к конгрессу пообещал установить американский флаг на Марсе и «даже далеко за его пределами».

«Мы выведем человечество в космос и установим американский флаг на планете Марс и даже далеко за ее пределами», — сказал американский президент (цитата по газете The Wall Street Journal).

Дональд Трамп не в первый раз заявляет о масштабных планах по освоению Марса. В день своей инаугурации, 20 января 2025 года, он объявил, что намерен запустить на Марс астронавтов, «которые установят звездно-полосатый флаг на планете Марс».



Кроме того, о планах освоения Красной планеты говорил и основатель компаний Tesla и SpaceX, куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Так, осенью 2024 года он анонсировал запуск пяти беспилотных космических кораблей Starship на Марс в ближайшие два года. Этот срок Маск объяснил сближением («противостоянием») Земли и Марса, которое обычно происходит чуть реже чем раз в два год. В случае если миссия окажется удачной, через четыре года станут возможны пилотируемые полеты, говорил Маск.