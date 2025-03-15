Воронежский губернатор сообщил о массовой атаке дронов на регион
Воронежская область подверглась массовой атаке беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
Силы ПВО и средства РЭБ сбили еще более 15 дронов в двух районах, написал он.
«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет», — уточнил Гусев.
По его словам, опасность атаки дронов в регионе по-прежнему сохраняется.
Вечером 14 марта губернатор сообщил об уничтожении нескольких беспилотников в оном из районов. Позднее он уточнил, что еще в одном районе было сбито не менее пяти дронов.
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