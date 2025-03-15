Воронежский губернатор сообщил о массовой атаке дронов на регион

В двух районах области были сбиты еще более 15 беспилотников, сообщил Гусев. Он уточнил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет

Воронежская область подверглась массовой атаке беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

Силы ПВО и средства РЭБ сбили еще более 15 дронов в двух районах, написал он.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет», — уточнил Гусев.

По его словам, опасность атаки дронов в регионе по-прежнему сохраняется.

Вечером 14 марта губернатор сообщил об уничтожении нескольких беспилотников в оном из районов. Позднее он уточнил, что еще в одном районе было сбито не менее пяти дронов.