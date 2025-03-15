В двух аэропортах России временно ограничили полеты
Аэропорты Волгограда и Саратова временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
В саратовском аэропорту временные ограничения действуют с 01:00 мск, в волгоградском — с 03:33, уточнил Кореняко. Они введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС)».
В ночь на 14 марта на время прекращали прием и отправку самолетов московский аэропорт Внуково, также аэропорты Саратова, Сочи, Калуги и Нижнего Новгорода.
Московский регион в пятницу рано утром второй раз за неделю подвергся атаке беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, летевших в сторону Москвы. О трех рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В ночь на 11 марта был сбит 91 беспилотник. В Подмосковье тогда погибли три человека, 20 пострадали.
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