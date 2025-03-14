Во Внуково и аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
В московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Во Внуково ограничения действуют с 06:13 мск, а в аэропорту Калуги — с 05:25 мск.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, подчеркнул Кореняко.
Прием и отправку рейсов в некоторых российских аэропортах периодически ограничивают после начала военной операции. Как правило, это происходит на фоне атак беспилотников.
В ночь на 14 марта ограничения также вводили в аэропортах Саратова и Сочи, они уже сняты.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что ночью над регионом сбили несколько беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь, сообщил о пожаре на нефтебазе, возникшем из-за атаки дронов.
Пожар начался в 03:07 мск, его площадь превысила 1 тыс. кв. м., пострадавших, по предварительным данным, нет.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов