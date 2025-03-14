Во Внуково и аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Ограничения в аэропорту Калуги ввели в 05:25 мск, а во Внуково — в 06:13. Ночью прием и отправку рейсов также приостанавливали аэропорты Саратова и Сочи

Фото: Олег Елков / ТАСС

В московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на полеты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во Внуково ограничения действуют с 06:13 мск, а в аэропорту Калуги — с 05:25 мск.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, подчеркнул Кореняко.

Прием и отправку рейсов в некоторых российских аэропортах периодически ограничивают после начала военной операции. Как правило, это происходит на фоне атак беспилотников.

В ночь на 14 марта ограничения также вводили в аэропортах Саратова и Сочи, они уже сняты.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что ночью над регионом сбили несколько беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь, сообщил о пожаре на нефтебазе, возникшем из-за атаки дронов.

Пожар начался в 03:07 мск, его площадь превысила 1 тыс. кв. м., пострадавших, по предварительным данным, нет.