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Атаки беспилотников на Москву ,  
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«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на Москву

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Столичный регион второй раз за неделю атаковали дроны. Очевидцы рассказали РБК, что слышали взрывы и «грохот»
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Столичный регион ранним утром 14 марта второй раз за неделю подвергся атаке беспилотников. Два дрона сбили над Балашихой: один — в микрорайоне Железнодорожный, в районе улицы Свободы, обломки второго упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, в районе улицы Демин Луг.

Жительница микрорайона Железнодорожный Анна рассказала РБК, что в 6:45 услышала «громкий хлопок, двойной». «Бахнуло в нашем микрорайоне, через пару кварталов», — говорит она.

Другая жительница города, которая живет на улице Евстафьева (микрорайон Первомайский, ближе к улице Демин Луг), сообщила РБК, что услышала два громких взрыва с перерывом «в минуту-две» в 6:46 мск. «Не пойму, есть задымление или нет, вроде на облака похоже», — добавила она.

«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на Москву
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«Просто услышали грохот, один удар, ничего не почувствовали. Сработала сигнализация на авто. Я еще думаю, какой гром в марте? Не может быть», — поделилась с РБК жительница соседнего с микрорайоном Железнодорожный Ольгино Алла.

Жительница близлежащего дома по улице Свободы рассказала телеканалу РБК, что сильный взрыв услышала около 5:55 мск. «Я подумала, что где-то в двухэтажках. <...> Добрались, говорю, до нас», — говорит она.

«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на Москву

Третий дрон в Подмосковье сбили в микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа. Его обломки упали на строящуюся многоэтажку, в которой еще никто не живет, уточнял губернатор области Андрей Воробьев. Жительница ЖК «Южная Битца» заявила РБК, что «стоял грохот секунды 3-4». «Аж посуда затряслась, через некоторое время открыла окно, услышала сирены машин, соседи сказали, что вроде приехали убирать обломки дрона», — сказала она.

«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на Москву

Жители столицы также услышали взрывы утром. ТАСС сообщал о повреждении козырька кровли жилого дома в Резервном проезде (район Дорогомилово в Западном административном округе). «РИА Новости» писали, что «в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома» попали обломки беспилотника.

Очевидец событий, живущий на Кутузовском проспекте, сообщил телеканалу РБК, что «грохнуло» в жилом комплексе, расположенном неподалеку, примерно в 6:30–6:40.

«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на Москву

ТАСС также сообщал об обломках беспилотников, упавших на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве; пострадавших и признаков возгорания нет.

«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на Москву

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. О трех рассказал губернатор Подмосковья Воробьев, еще один дрон сбили на окраине Обнинска Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша. Пострадавших в результате всех инцидентов, по предварительным данным, нет.

Это вторая атака на столичный регион за неделю: в ночь на 11 марта был сбит 91 дрон. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали.

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