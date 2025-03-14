«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на Москву

Столичный регион второй раз за неделю атаковали дроны. Очевидцы рассказали РБК, что слышали взрывы и «грохот»

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Столичный регион ранним утром 14 марта второй раз за неделю подвергся атаке беспилотников. Два дрона сбили над Балашихой: один — в микрорайоне Железнодорожный, в районе улицы Свободы, обломки второго упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, в районе улицы Демин Луг.

Жительница микрорайона Железнодорожный Анна рассказала РБК, что в 6:45 услышала «громкий хлопок, двойной». «Бахнуло в нашем микрорайоне, через пару кварталов», — говорит она.

Другая жительница города, которая живет на улице Евстафьева (микрорайон Первомайский, ближе к улице Демин Луг), сообщила РБК, что услышала два громких взрыва с перерывом «в минуту-две» в 6:46 мск. «Не пойму, есть задымление или нет, вроде на облака похоже», — добавила она.

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«Просто услышали грохот, один удар, ничего не почувствовали. Сработала сигнализация на авто. Я еще думаю, какой гром в марте? Не может быть», — поделилась с РБК жительница соседнего с микрорайоном Железнодорожный Ольгино Алла.

Жительница близлежащего дома по улице Свободы рассказала телеканалу РБК, что сильный взрыв услышала около 5:55 мск. «Я подумала, что где-то в двухэтажках. <...> Добрались, говорю, до нас», — говорит она.

Третий дрон в Подмосковье сбили в микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа. Его обломки упали на строящуюся многоэтажку, в которой еще никто не живет, уточнял губернатор области Андрей Воробьев. Жительница ЖК «Южная Битца» заявила РБК, что «стоял грохот секунды 3-4». «Аж посуда затряслась, через некоторое время открыла окно, услышала сирены машин, соседи сказали, что вроде приехали убирать обломки дрона», — сказала она.

Жители столицы также услышали взрывы утром. ТАСС сообщал о повреждении козырька кровли жилого дома в Резервном проезде (район Дорогомилово в Западном административном округе). «РИА Новости» писали, что «в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома» попали обломки беспилотника.

Очевидец событий, живущий на Кутузовском проспекте, сообщил телеканалу РБК, что «грохнуло» в жилом комплексе, расположенном неподалеку, примерно в 6:30–6:40.

ТАСС также сообщал об обломках беспилотников, упавших на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве; пострадавших и признаков возгорания нет.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. О трех рассказал губернатор Подмосковья Воробьев, еще один дрон сбили на окраине Обнинска Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша. Пострадавших в результате всех инцидентов, по предварительным данным, нет.

Это вторая атака на столичный регион за неделю: в ночь на 11 марта был сбит 91 дрон. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали.