В аэропортах Саратова и Нижнего Новгорода ограничили полеты
В аэропортах Саратова и Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В нижегородском аэропорту Стригино ограничения действуют с 9:57 мск, в Саратове — с 11:00 мск. В последнем ограничения сняли в 12:00 мск.
В Саратовской области до этого объявили опасность атаки беспилотников.
За прошедшие сутки аэропорт Саратова трижды ограничивал полеты, последние ограничения сняли в 1:31 мск. Мера действовала более двух часов — с 23:15 мск.
Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о сбитых над регионом дронах. Минобороны доложило, что за ночь на 14 марта в Саратовской области уничтожили два беспилотника. Всего в эту ночь над Россией сбили 28 дронов, включая четыре — над столичным регионом. Это вторая за неделю атака на Москву и Подмосковье.
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