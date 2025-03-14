В аэропортах Саратова и Нижнего Новгорода ограничили полеты

Аэропорты Саратова и Нижнего Новгорода приостановили прием и отправку рейсов. В Саратовской области объявили опасность атаки беспилотников. Ночью над регионом сбили два дрона

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

В аэропортах Саратова и Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В нижегородском аэропорту Стригино ограничения действуют с 9:57 мск, в Саратове — с 11:00 мск. В последнем ограничения сняли в 12:00 мск.

В Саратовской области до этого объявили опасность атаки беспилотников.

За прошедшие сутки аэропорт Саратова трижды ограничивал полеты, последние ограничения сняли в 1:31 мск. Мера действовала более двух часов — с 23:15 мск.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о сбитых над регионом дронах. Минобороны доложило, что за ночь на 14 марта в Саратовской области уничтожили два беспилотника. Всего в эту ночь над Россией сбили 28 дронов, включая четыре — над столичным регионом. Это вторая за неделю атака на Москву и Подмосковье.