Капитану столкнувшегося с танкером сухогруза предъявили обвинение

По данным полиции Хамберсайда, речь идет о 59-летнем Владимире Мотине из Санкт-Петербурга, он арестован. Ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и халатности

В Великобритании капитану сухогруза Solong, столкнувшегося с танкером в Северном море, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и халатности, заявила полиция Хамберсайда.

Телеканал Sky News со ссылкой на владельца сухогруза, судоходную компанию Ernst Russ, сообщал, что капитаном Solong оказался россиянин. Его арестовали.

Полиция уточняет имя арестованного: это 59-летний Владимир Мотин из Приморского района Санкт-Петербурга. Он предстанет перед магистратским судом в субботу, 15 марта.

Сухогруз, шедший под португальским флагом, 10 марта столкнулся с танкером Stena Immaculate под американским флагом, перевозившим авиатопливо. По данным Vessel Finder, Stena Immaculate следовал из Греции, а Solong — из шотландского порта в Роттердам. В момент столкновения танкер стоял на якоре возле порта Гримсби, сухогруз врезался в него на скорости около 16 узлов (около 30 км/ч), передавал Би-би-си. В результате оба судна загорелись. Один из членов экипажа Solong пропал без вести, его считают погибшим.

Американская судоходная компания Crowley, оператор Stena Immaculate, уточнила, что танкер перевозил 220 тыс. барр. авиатоплива Jet-A1. По данным компании, по крайней мере один из них был разрушен в результате удара, топливо вылилось в море.

По информации журнала Lloyd's List, Solong вез в том числе контейнеры с цианидом натрия. Владелец сухогруза это опроверг.