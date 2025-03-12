Капитаном врезавшегося в танкер судна в Северном море оказался россиянин

Британская полиция накануне сообщила, что 59-летний капитан сухогруза Solong арестован по подозрению в непредумышленном убийстве. Им оказался гражданин России, остальной экипаж — россияне и филиппинцы

Фото: Phil Noble / Reuters

Капитаном сухогруза Solong, столкнувшегося с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море, оказался гражданин России, сообщает Sky News со ссылкой на владельцы судна, судоходную компанию Ernst Russ.

Там заявили, что остальные члены экипажа — россияне и филиппинцы. Судно шло под флагом Португалии. О гражданстве моряков на танкере, который шел под флагом США, пока не сообщается.

РБК направил запрос в посольство России в Лондоне, а также в пресс-службу агентства морской безопасности и береговой охраны Великобритании.

Полиция графства Хамберсайд в Северной Англии накануне сообщила, что 59-летний капитан Solong находится под стражей по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности — один из членов экипажа сухогруза числится пропавшим без вести и считается погибшим.

Столкновение произошло утром 10 марта. По данным Vessel Finder, Stena Immaculate следовал из Греции, а судно Solong направлялось из шотландского порта в Роттердам. В момент ЧП танкер стоял на якоре возле порта Гримсби, сухогруз врезался в него на скорости около 16 узлов (около 30 км/ч), передавал Би-би-си. После столкновения загорелись оба судна.

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Американская судоходная компания Crowley, оператор Stena Immaculate, заявила, что танкер перевозил 220 тыс. баррелей авиатоплива Jet-A1 в 16 отдельных резервуарах, по крайней мере один из них был разрушен в результате удара, топливо попало в море.

По данным журнала Lloyd's List, на борту Solong было неизвестное количество спирта и 15 контейнеров с ядовитым веществом — цианидом натрия, который используется в основном при добыче золота. Владелец Solong это опроверг. «Мы можем подтвердить, что на борту нет контейнеров, груженых цианидом натрия. <...> Там четыре пустых контейнера, в которых ранее хранился опасный химикат, они находятся под наблюдением», — заявили в Ernst Russ.

После столкновения 36 человек доставили на берег, одного из них отправили в больницу.