Капитаном врезавшегося в танкер судна в Северном море оказался россиянин
Капитаном сухогруза Solong, столкнувшегося с нефтяным танкером Stena Immaculate в Северном море, оказался гражданин России, сообщает Sky News со ссылкой на владельцы судна, судоходную компанию Ernst Russ.
Там заявили, что остальные члены экипажа — россияне и филиппинцы. Судно шло под флагом Португалии. О гражданстве моряков на танкере, который шел под флагом США, пока не сообщается.
РБК направил запрос в посольство России в Лондоне, а также в пресс-службу агентства морской безопасности и береговой охраны Великобритании.
Полиция графства Хамберсайд в Северной Англии накануне сообщила, что 59-летний капитан Solong находится под стражей по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности — один из членов экипажа сухогруза числится пропавшим без вести и считается погибшим.
Столкновение произошло утром 10 марта. По данным Vessel Finder, Stena Immaculate следовал из Греции, а судно Solong направлялось из шотландского порта в Роттердам. В момент ЧП танкер стоял на якоре возле порта Гримсби, сухогруз врезался в него на скорости около 16 узлов (около 30 км/ч), передавал Би-би-си. После столкновения загорелись оба судна.
Американская судоходная компания Crowley, оператор Stena Immaculate, заявила, что танкер перевозил 220 тыс. баррелей авиатоплива Jet-A1 в 16 отдельных резервуарах, по крайней мере один из них был разрушен в результате удара, топливо попало в море.
По данным журнала Lloyd's List, на борту Solong было неизвестное количество спирта и 15 контейнеров с ядовитым веществом — цианидом натрия, который используется в основном при добыче золота. Владелец Solong это опроверг. «Мы можем подтвердить, что на борту нет контейнеров, груженых цианидом натрия. <...> Там четыре пустых контейнера, в которых ранее хранился опасный химикат, они находятся под наблюдением», — заявили в Ernst Russ.
После столкновения 36 человек доставили на берег, одного из них отправили в больницу.
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