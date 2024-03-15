В Москве арестовали подозреваемого в запуске дронов для запутывания ПВО
В Москве задержали мужчину, который пытался помешать работе российской ПВО, сообщает ФСБ.
По версии ведомства, задержанный по заданию Украины собирал и запускал беспилотники «для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны России».
Как утверждает ФСБ, задержанный связался с представителями украинских спецслужб и «одной из националистических военизированных террористических организаций». Сначала он выполнял для них «проверочные задания» — проводил «пропагандистскую деятельность, обращенную на дискредитацию специальной военной операции».
Заведено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), мужчину арестовали. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.
На видео, которое распространила спецслужба, задержанный говорит, что сотрудничал с «Легионом Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен). Это подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года.
В начале марта жителя Челябинска приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и призывах к терроризму. По данным ФСБ, он передавал украинским спецслужбам сведения о ходе частичной мобилизации и вел среди подлежащих ей людей «пропаганду добровольной сдачи в плен Вооруженным силам Украины».
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