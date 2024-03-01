Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и призывах к терроризму. Об этом сообщила РБК пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области.
Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма или пропаганду терроризма) и ст. 275 УК (государственная измена). Суд обязал его выплатить штраф в 200 тыс. руб. и запретил администрировать сайты и каналы в интернете в течение трех лет.
По данным ФСБ, мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о ходе частичной мобилизации, а также вел среди жителей Челябинской области, подлежащих мобилизации, «пропаганду добровольной сдачи в плен Вооруженным силам Украины». Кроме того, россиянин публиковал в соцсети призывы к терроризму, утверждают в ведомстве.
С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о возбуждении дел о госизмене. В частности, 29 февраля ведомство сообщило, что по этой статье завели дело на 19-летнего жителя Волгограда. По данным ФСБ, он переводил деньги в благотворительный фонд Службы безопасности Украины, созданный для покупки оборудования для ВСУ.
Россиянина задержали в аэропорту Волгограда во время попытки вылететь в Турцию. По статье о госизмене ему грозит до пожизненного лишения свободы.
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