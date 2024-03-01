 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Жителю Челябинской области дали 13 лет за госизмену и призывы к терроризму
Сюжет
Военная операция на Украине

Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Video

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и призывах к терроризму. Об этом сообщила РБК пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма или пропаганду терроризма) и ст. 275 УК (государственная измена). Суд обязал его выплатить штраф в 200 тыс. руб. и запретил администрировать сайты и каналы в интернете в течение трех лет.

По данным ФСБ, мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о ходе частичной мобилизации, а также вел среди жителей Челябинской области, подлежащих мобилизации, «пропаганду добровольной сдачи в плен Вооруженным силам Украины». Кроме того, россиянин публиковал в соцсети призывы к терроризму, утверждают в ведомстве.

Московский суд арестовал двоих подозреваемых в госизмене
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о возбуждении дел о госизмене. В частности, 29 февраля ведомство сообщило, что по этой статье завели дело на 19-летнего жителя Волгограда. По данным ФСБ, он переводил деньги в благотворительный фонд Службы безопасности Украины, созданный для покупки оборудования для ВСУ.

Россиянина задержали в аэропорту Волгограда во время попытки вылететь в Турцию. По статье о госизмене ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
ФСБ Челябинская область Екатеринбург суд госизмена терроризм новости
Материалы по теме
ФСБ завела дело о госизмене на 19-летнего россиянина за перевод ВСУ
Политика
ФСБ задержала подозреваемого в попытке взорвать машину силовика в Лобне
Общество
Бывший советник посольства России во Франции получил 18 лет за госизмену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 17:16
Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана Технологии и медиа, 21:41
Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Дохе Спорт, 21:30
«Фонтанка» узнала о военном, который потратил ₽1 млн после ссоры с женой Общество, 21:21
Le Monde узнала об обсуждении идеи отправки спецназа Франции на Украину Политика, 21:12
Команда Карпина одержала победу в первом матче РПЛ после рестарта Спорт, 21:05
Улицкую внесли в реестр иноагентов Политика, 21:02
Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену Политика, 20:41
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Экс-премьера СССР Рыжкова похоронили в Москве Политика, 20:32
Считаем дивиденды: сколько может выплатить ТМК за 2023 год Инвестиции, 20:28
РБК и «МегаФон ПроБизнес» проведут Business Talk для предпринимателей Бизнес, 20:26
«Дочка» «Газпрома» продаст активы в Северном море Бизнес, 20:10
Промеса отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ Спорт, 19:54
Медведев прокомментировал разговор о Крымском мосте стихотворением Политика, 19:51
Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций Политика, 19:40