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Борисов сообщил о применении Россией лазерного оружия на Украине

Новое лазерное оружие уже используется на Украине, заявил Борисов. По его словам, речь идет о комплексах «Задира». В отличие от прошлых разработок, они могут прожигать цель и позволяют «не расходовать дорогостоящие ракеты»
Боевой лазерный комплекс &laquo;Пересвет&raquo;
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» (Фото: Минобороны России / Youtube)

Российские военные применяют в ходе спецоперации на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения «Задира», сообщил в эфире «Первого канала» вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, если существующие лазерные комплексы «Пересвет» «ослепляют» цель, то новое поколение лазерного оружия уже может прожигать объекты, благодаря чему можно «не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панциря» и «Тора». Такие новые системы могут «абсолютно свободно сбивать беспилотники различного класса на дальности до 5 км», отметил вице-премьер.

Он добавил, что новые лазерные системы «уже на подходе» и «уже начинают поступать» на вооружение российской армии. В связи с этим Борисова спросили, используются ли образцы этих новых систем в ходе спецоперации на Украине. «Да, первые образцы уже используются», — ответил он. По словам вице-премьера, речь идет о комплексах «Задира».

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Минобороны заказало боевой комплекс на новых физических принципах «Задира-16» в августе 2017 года. Исполнителем контракта стал Российский федеральный ядерный центр (входит в госкорпорацию «Росатом»), который находится в закрытом городе Саров в Нижегородской области и Мордовии. Контракт был подписан при участии Борисова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны.

Предшественник «Задиры» «Пересвет» уже поставляется в армию серийно, сообщил вице-премьер. По его словам, этот комплекс может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. км», выводя их из строя.

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