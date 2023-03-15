В Швейцарии сообщили об обязанности украинских беженцев продать машины

Украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, если не хотят остаться без социального пособия, пишет 20Minuten. Издание отмечает, что любой, кто живет на социальную помощь, через год после прибытия в Швейцарию, должен пройти повторную проверку своих активов.

Как говорится на сайте Швейцарской конференции по социальной помощи, автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает размер выплат, которые в зависимости от кантона (провинции) составляют несколько тысяч франков. Полученные средства беженцы должны использовать на обеспечение своих потребностей.

В кантонах приступили к исполнению этой меры. Так, в Люцерне отправляют предписания на продажу автомобиля, если его цена превышает размер пособия, которое в этом регионе составляет четыре тысячи франков (около 330 тыс. руб.) на человека или 10 тыс. франков (824 тыс. руб.) на семью. На продажу отводится месяц. В зависимости от вырученной от нее суммы социальные выплаты приостанавливаются на определенный период времени.

Аналогичные правила власти внедряют и в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау. В Берне подчеркнули, что под этот закон подпадают также ювелирные украшения и наличные деньги.