Правительство предложило создать базу данных экстремистских материалов

Ведение единой госсистемы хотят возложить на Минюст. Сейчас ведомство уже ведет федеральный список экстремистских материалов, который публикует на своем сайте

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Российский кабмин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается создать в стране федеральный банк данных экстремистских материалов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки, правительство хочет внести поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Авторы законопроекта отмечают, что по нынешним законам Минюст на основании решений суда вносит экстремистские материалы в федеральный список, который сам же и ведет. Перечень материалов необходимо публиковать на сайте министерства.

Правительство предлагает создать единую государственную информационную систему, которая послужит банком данных всех экстремистских материалов. Авторы законопроекта считают, что эта система облегчит оперативные и следственные мероприятия, которые правоохранительные органы проводят в рамках борьбы с экстремизмом.

В пояснительной записке отмечается, что создание банка данных не потребует дополнительных бюджетных расходов. Однако на разработку и внедрение системы потребуется время, поэтому поправки в федеральный закон должны вступить в силу только спустя год после их принятия.