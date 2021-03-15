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Правительство предложило создать базу данных экстремистских материалов

Ведение единой госсистемы хотят возложить на Минюст. Сейчас ведомство уже ведет федеральный список экстремистских материалов, который публикует на своем сайте
Фото: Fabian Strauch / dpa / ТАСС
Фото: Fabian Strauch / dpa / ТАСС

Российский кабмин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается создать в стране федеральный банк данных экстремистских материалов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки, правительство хочет внести поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Авторы законопроекта отмечают, что по нынешним законам Минюст на основании решений суда вносит экстремистские материалы в федеральный список, который сам же и ведет. Перечень материалов необходимо публиковать на сайте министерства.

Правительство предлагает создать единую государственную информационную систему, которая послужит банком данных всех экстремистских материалов. Авторы законопроекта считают, что эта система облегчит оперативные и следственные мероприятия, которые правоохранительные органы проводят в рамках борьбы с экстремизмом.

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Фото:duma.gov.ru

В пояснительной записке отмечается, что создание банка данных не потребует дополнительных бюджетных расходов. Однако на разработку и внедрение системы потребуется время, поэтому поправки в федеральный закон должны вступить в силу только спустя год после их принятия.

9 марта Госдума в первом чтении утвердила законопроект, предусматривающий блокировку интернет-ресурсов, на которых содержится оправдание экстремизма или терроризма. Сейчас Генпрокуратура может заблокировать только те сайты, которые содержат прямые призывы к подобной преступной деятельности.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

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Автор
Михаил Котляр
экстремизм база данных Госдума законопроект
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