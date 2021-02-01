Путин поручил изучить возможность смягчения наказания за экстремизм

Речь идет о статье 280 УК. Президент поручил рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции по статье. В таком случае уголовная ответственность наступит только в случае повторного совершения правонарушения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму, а также рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции по данной статье. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Проанализировать совместно с Генпрокуратурой России практику применения статьи 280 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — говорится в документе.

Административная преюдиция предполагает, что уголовная ответственность наступает только в случае повторного совершения правонарушения, а на первый раз назначается административное наказание.

Ответственными за выполнение поручения были назначены председатель ВС России Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор Игорь Краснов, которые должны подготовить доклад до 1 июня.