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Путин поручил изучить возможность смягчения наказания за экстремизм

Речь идет о статье 280 УК. Президент поручил рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции по статье. В таком случае уголовная ответственность наступит только в случае повторного совершения правонарушения
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму, а также рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции по данной статье. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Проанализировать совместно с Генпрокуратурой России практику применения статьи 280 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — говорится в документе.

Административная преюдиция предполагает, что уголовная ответственность наступает только в случае повторного совершения правонарушения, а на первый раз назначается административное наказание.

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Ответственными за выполнение поручения были назначены председатель ВС России Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор Игорь Краснов, которые должны подготовить доклад до 1 июня.

Такое поручение Путин дал по итогам заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), прошедшего 10 декабря 2020 года. На заседании с предложением ввести административную преюдицию по статье выступил публицист Александр Верховский. Путин тогда отметил, что призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве — очень опасная вещь, но пообещал рассмотреть инициативу.

Также президент поручил проверить информацию о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел. Этот порос на заседании поднял член СПЧ Евгений Мысловский, указав на ситуацию с нижегородской журналисткой Ириной Славиной, которая покончила с собой. По словам Мысловского, сотрудники правоохранительных органов проявили чрезмерное внимание к Славиной, в частности провели у нее обыск рано утром, хотя журналистка проходила по делу лишь свидетелем.

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Путин поддержал идею создать национальный суд по правам человека
Общество
Владимир Путин

Кроме того, Путин поручил Верховному суду совместно с министерством юстиции рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения. В декабре после того как на заседании эту высказал Мысловский, опрошенные РБК эксперты называли создание такой инстанции очень трудоемким, а ее потенциальную юрисдикцию — крайне неопределенной.

В частности, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил, что юрисдикция суда по правам человека на национальном уровне оказалась бы предельно размытой. «Трудно провести границу между делами о правах человека и всеми остальными. Полицейский избил до смерти задержанного — это должен рассматривать суд общей юрисдикции по уголовным делам или суд по правам человека? Или дело о халатности? Выделить эту компетенцию нереально», — пояснил он.

Авторы
Виктория Тютина, Анастасия Батманова
Владимир Путин экстремизм призывы преюдиция
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