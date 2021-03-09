Дума поддержала закон о блокировке за оправдание экстремизма

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает блокировать ресурсы, оправдывающие экстремизм или терроризм. Об этом говорится на сайте Думы.

«Приняты в первом чтении поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающие возможность оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности», — отмечается в сообщении.

Согласно законопроекту, генеральный прокурор или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим ресурсам.

Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас Генеральная прокуратура может заблокировать сайты только за призывы к экстремизму или терроризму.