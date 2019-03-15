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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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США пригрозили лишить виз сотрудников Международного уголовного суда
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что работники Международного уголовного суда могут столкнуться с визовыми ограничениями и санкциями из-за расследований против американских военных
Майк Помпео (Фото: Al Drago / Bloomberg)

США готовы ввести визовые ограничения для сотрудников Международного уголовного суда (ICC), напрямую ответственных за расследования против американских военных и гражданских лиц, заявил на брифинге госсекретарь Майк Помпео, стенограмма его выступления опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что, согласно действующей политике, визовые ограничения вводятся в отношении лиц, въезд или планируемая деятельность которых в США может потенциально иметь серьезные последствия для международных отношений.

«Я анонсирую политику визовых ограничений против тех, кто персонально ответственен за любые расследования ICC в отношении американских военных», — сказал он. По его словам, применение этих ограничений уже началось, однако говорить, против кого их ввели, госсекретарь отказался, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

Помпео добавил, что тем, кто участвует в расследовании инцидентов в Афганистане, не стоит рассчитывать на получение американских виз. «Эти визовые ограничения не будут концом наших усилий. Мы готовы предпринять дополнительные шаги, в том числе экономические санкции, если ICC не изменит свой курс», — сказал госсекретарь.

США отказываются присоединяться к ICC с 1998 года, так как считают, что широкие и неподотчетные полномочия суда являются угрозой для национального суверенитета, и в Вашингтоне опасаются, что у преследований американцев со стороны ICC есть политические мотивы.

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По словам Помпео, эти страхи были оправданы, когда в 2017 началось расследование в Афганистане, результатом которого могло стать обвинение и приговор для граждан США.

Вашингтон не в первый раз угрожает ICC санкциями. В сентябре 2018-го помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил их введение на фоне продолжающихся расследований о преступлениях американцев в Афганистане и о нарушениях закона, которые Израиль допустил в отношении палестинцев. В ICC в ответ заявили, что действуют в согласии с принципами и общей идеей верховенства права.

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В ноябре 2017-го прокурор ICC Фату Бенсуда заявила, что расследование по Афганистану будет сфокусировано на военных преступлениях вооруженных сил США и «секретных тюрьмах», которые используются Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

ICC был основан в 1998-м на основании договора Римского статута, который ратифицировали 124 государства. В его компетенцию входит преследование ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. США подписали договор в 2000 году, но спустя два года отозвали свою подпись.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Майк Помпео, Международный уголовный суд
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