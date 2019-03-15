США пригрозили лишить виз сотрудников Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что работники Международного уголовного суда могут столкнуться с визовыми ограничениями и санкциями из-за расследований против американских военных

Майк Помпео (Фото: Al Drago / Bloomberg)

США готовы ввести визовые ограничения для сотрудников Международного уголовного суда (ICC), напрямую ответственных за расследования против американских военных и гражданских лиц, заявил на брифинге госсекретарь Майк Помпео, стенограмма его выступления опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что, согласно действующей политике, визовые ограничения вводятся в отношении лиц, въезд или планируемая деятельность которых в США может потенциально иметь серьезные последствия для международных отношений.

«Я анонсирую политику визовых ограничений против тех, кто персонально ответственен за любые расследования ICC в отношении американских военных», — сказал он. По его словам, применение этих ограничений уже началось, однако говорить, против кого их ввели, госсекретарь отказался, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

Помпео добавил, что тем, кто участвует в расследовании инцидентов в Афганистане, не стоит рассчитывать на получение американских виз. «Эти визовые ограничения не будут концом наших усилий. Мы готовы предпринять дополнительные шаги, в том числе экономические санкции, если ICC не изменит свой курс», — сказал госсекретарь.

США отказываются присоединяться к ICC с 1998 года, так как считают, что широкие и неподотчетные полномочия суда являются угрозой для национального суверенитета, и в Вашингтоне опасаются, что у преследований американцев со стороны ICC есть политические мотивы.