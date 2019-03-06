В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане

Два сенатора подготовили законопроект, который должен остановить самую продолжительную военную кампанию в истории США — в Афганистане. Ежегодно американским налогоплательщикам, по оценкам законодателей, она обходится в $50 млрд

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Два американских сенатора — республиканец Рэнд Пол и демократ Том Юдалл (оба — члены комитета по международным отношениям) представили законопроект, который должен «положить конец самой продолжительной войне Соединенных Штатов» — кампании в Афганистане. Об этом сообщает издание Independent Journal Review. Сам документ и дополнительные материалы к нему размещены на сайте сервиса Scribd.

Законопроект его авторы называют аббревиатурой AFGHAN, что расшифровывается как Американские войска с доблестью возвращаются домой (American Forces Going Home After Noble). В случае его принятия, бонусы за счет средств, которые американские власти больше не будут тратить на войну в Афганистане, получат «те, кто ведет глобальную кампанию по борьбе с терроризмом». Также средства будут перенаправлены на государственное строительство в Афганистане и внутренние нужды США, уточняется в документе.​

В целом прекращение кампании, как уточнил Рэнд Пол Independent Journal Review, позволит Вашингтону ежегодно экономить около $50 млрд. Из них $7 млрд сенаторы предложили использовать на выплаты так называемых «победных бонусов» более чем трем миллионам американских солдат, которые боролись в Афганистане с террором. Единовременная выплата каждому ветерану, согласно предложению законодателей, составит $2,5 тыс. С какой частотой будут выплачиваться подобные бонусы, Пол не пояснил.

Появление подобного законопроекта он объяснил тем, что, по его мнению, «битва выиграна». В связи с этим сенатор считает: американцы больше не должны оставаться на Ближнем Востоке, чтобы продолжать «государственное строительство».