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В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане
Два сенатора подготовили законопроект, который должен остановить самую продолжительную военную кампанию в истории США — в Афганистане. Ежегодно американским налогоплательщикам, по оценкам законодателей, она обходится в $50 млрд
Фото: Rahmat Gul / AP

Два американских сенатора — республиканец Рэнд Пол и демократ Том Юдалл (оба — члены комитета по международным отношениям) представили законопроект, который должен «положить конец самой продолжительной войне Соединенных Штатов» — кампании в Афганистане. Об этом сообщает издание Independent Journal Review. Сам документ и дополнительные материалы к нему размещены на сайте сервиса Scribd.

Законопроект его авторы называют аббревиатурой AFGHAN, что расшифровывается как Американские войска с доблестью возвращаются домой (American Forces Going Home After Noble). В случае его принятия, бонусы за счет средств, которые американские власти больше не будут тратить на войну в Афганистане, получат «те, кто ведет глобальную кампанию по борьбе с терроризмом». Также средства будут перенаправлены на государственное строительство в Афганистане и внутренние нужды США, уточняется в документе.​

В целом прекращение кампании, как уточнил Рэнд Пол Independent Journal Review, позволит Вашингтону ежегодно экономить около $50 млрд. Из них $7 млрд сенаторы предложили использовать на выплаты так называемых «победных бонусов» более чем трем миллионам американских солдат, которые боролись в Афганистане с террором. Единовременная выплата каждому ветерану, согласно предложению законодателей, составит $2,5 тыс. С какой частотой будут выплачиваться подобные бонусы, Пол не пояснил.

Появление подобного законопроекта он объяснил тем, что, по его мнению, «битва выиграна». В связи с этим сенатор считает: американцы больше не должны оставаться на Ближнем Востоке, чтобы продолжать «государственное строительство».

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«Я поддерживал начало войны в Афганистане в 2001 году», — отметил Пол, подчеркнув, что тогда это было «нападением на тех, кто укрывал террористов, осуществивших теракт 11 сентября или помогал организовать это нападение». «Но мы много-много лет назад завершили эту миссию. Мы обратились к государственному строительству, ежегодно затрачивая в Афганистане более $50 млрд. Важно знать, когда объявлять о победе и выходить из войны. Я думаю, что это время давно прошло», — сказал сенатор, напомнив, что боевик Усама бен Ладен был убит восемь лет назад, а запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» «практически уничтожена».

Военная кампания США в Афганистане началась в октябре 2001 года. Она является самой длинной в истории Соединенных Штатов. Эта война, как отмечает Independent Journal Review, обошлась американским налогоплательщикам в $6 трлн, в 2018 году ежегодные расходы на нее составили $45 млрд. Помимо финансовых затрат, на в Афганистане, как напоминает издание, погибли около 3,2 тыс. американцев, еще 20 тыс. — получили ранения.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что свои войска из Афганистана Вашингтон выведет в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране (речь тогда шла о конфликте между представителями запрещенной в России террористической группировки «Талибан» и местными властями).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сенат США, Афганистан
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