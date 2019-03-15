Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна

Более 20 депутатов обратились к руководству Еврокомиссии с призывом ввести санкции против бывшего главы компании «Тройка Диалог», которую подозревают в создании схемы по выводу из России $4,6 млрд

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Группа депутатов Европарламента (22 человека, представляющих различные партии и страны) обратилась к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с предложением безотлагательно ввести санкции против лиц, причастных к схеме Troika Laundromat, о существовании которой говорится в расследовании журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным авторов расследования, в рамках этой схемы, созданной инвесткомпанией «Тройка Диалог», через сеть из 70 офшорных фирм со счетами в Литве из России было выведено $4,6 млрд.

В подписанном 22-мя депутатами Европарламента открытом письме (опубликовано на сайте члена фракции Европейской народной партии, шведского политика Гуннара Хёкмарка) выражается неготовность ЕС к борьбе с отмыванием денег. В связи с этим авторы письма считают необходимым ввести санкции против бывшего главы «Тройки Диалог» Рубена Варданяна и Владимира Романова, живущего в России экс-президента литовского банка Ūkio, через который, по данным OCCRP, проходили выводимые из России в офшоры деньги.

«​Мы настоятельно призываем Комиссию немедленно начать все необходимые процедуры, чтобы против этих и иных участвовавших в схеме Troika Laundromat лиц, были введены санкции ЕС», — говорится в письме.