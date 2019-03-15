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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна
Более 20 депутатов обратились к руководству Еврокомиссии с призывом ввести санкции против бывшего главы компании «Тройка Диалог», которую подозревают в создании схемы по выводу из России $4,6 млрд
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Группа депутатов Европарламента (22 человека, представляющих различные партии и страны) обратилась к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с предложением безотлагательно ввести санкции против лиц, причастных к схеме Troika Laundromat, о существовании которой говорится в расследовании журналистского ​Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным авторов расследования, в рамках этой схемы, созданной инвесткомпанией «Тройка Диалог», через сеть из 70 офшорных фирм со счетами в Литве из России было выведено $4,6 млрд.

В подписанном 22-мя депутатами Европарламента открытом письме (опубликовано на сайте члена фракции Европейской народной партии, шведского политика Гуннара Хёкмарка) выражается неготовность ЕС к борьбе с отмыванием денег. В связи с этим авторы письма считают необходимым ввести санкции против бывшего главы «Тройки Диалог» Рубена Варданяна и Владимира Романова, живущего в России экс-президента литовского банка Ūkio, через который, по данным OCCRP, проходили выводимые из России в офшоры деньги.

«​Мы настоятельно призываем Комиссию немедленно начать все необходимые процедуры, чтобы против этих и иных участвовавших в схеме Troika Laundromat лиц, были введены санкции ЕС», — говорится в письме.

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Кроме того, авторы документа считают необходимым в срочном порядке создать общеевропейскую службу по борьбе с отмыванием средств, а также просят Еврокомиссию оказать помощь властям Литвы и другим органам, ведущим расследования дела.

РБК направил запрос представителю Варданяна.

​По версии OCCRP, «Тройка Диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга Варданяна, писала Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.

Сам Варданян заявил, что в опубликованных материалах расследования OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».

«Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — говорится в обращении Варданяна.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование OCCRP «путаным». «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Рубен Варданян, отмывание денег, санкции ЕС, Европарламент
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