Песков назвал «путаным» расследование об офшорах «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, будут ли Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обсуждать при встрече материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. По словам Пескова, это произойдет, если президент «посчитает это необходимым», сообщает корреспондент РБК.

«Была предварительная информация от Росфинмониторинга, что это расследование весьма путаное. Там есть достаточно старые эпизоды, которые давно уже были в поле зрения Росфинмониторинга», — сказал Песков. «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком.

5 марта Песков говорил о том, что ситуация вокруг расследования OCCRR не является вопросом повестки дня Кремля. «У нас есть фискальные ведомства, финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по мониторингу финансовой деятельности различных структур, работающих в этом секторе экономики», — сказал он.