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Delta Air Lines $70 (+40,31%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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Политика ,  
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Песков назвал «путаным» расследование об офшорах «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, будут ли Владимир Путин и глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обсуждать при встрече материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о финансовой схеме инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. По словам Пескова, это произойдет, если президент «посчитает это необходимым», сообщает корреспондент РБК.

«Была предварительная информация от Росфинмониторинга, что это расследование весьма путаное. Там есть достаточно старые эпизоды, которые давно уже были в поле зрения Росфинмониторинга», — сказал Песков. «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком.

5 марта Песков говорил о том, что ситуация вокруг расследования OCCRR не является вопросом повестки дня Кремля. «У нас есть фискальные ведомства, финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по мониторингу финансовой деятельности различных структур, работающих в этом секторе экономики», — сказал он.

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OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»


Из материалов OCCRR следовало, что «Тройка Диалог» создала финансовую схему, в которую входило 70 офшоров со счетами в Литве. Посредниками «Тройки» журналисты называли Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc. При помощи схемы средства переводились в разные организации за границей, в том числе в благотворительный фонд принца Чарльза. В OCCRP оценивают объем финансовых операций в $4,6 млрд. Варданян назвал материалы расследования вымыслом.


 

Теги: Дмитрий Песков, Тройка Диалог
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