Чем известен интересующий РПЦ Спасо-Андроников монастырь

Музей Рублева возглавляет искусствовед и художник Михаил Миндлин, который в 2016 году стал одним из фигурантов громкого «дела реставраторов». По версии следствия, группа во главе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым похитила деньги, выделенные министерством на реставрацию нескольких объектов, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Самого Миндлина, который ранее возглавлял Государственный центр современного искусства, считали причастным к хищениям при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде. Он в 2017 году получил условный срок, а Пирумову в январе 2019 года суд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы