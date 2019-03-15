Чем известен интересующий РПЦ Спасо-Андроников монастырь

Сейчас это недействующий мужской монастырь, Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева на его территории был основан в 1947 году. Помимо экспозиций он занимается реставрацией и научной деятельностью. На сайте музея говорится, что это «единственная в России государственная специализированная организация, осуществляющая деятельность исключительно в области древнерусского и восточнохристианского искусства, а также церковного искусства Нового времени». В собрании музея есть иконы и письма Андрея Рублева и других известных мастеров
Музей Рублева возглавляет искусствовед и художник Михаил Миндлин, который в 2016 году стал одним из фигурантов громкого «дела реставраторов». По версии следствия, группа во главе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым похитила деньги, выделенные министерством на реставрацию нескольких объектов, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Самого Миндлина, который ранее возглавлял Государственный центр современного искусства, считали причастным к хищениям при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде. Он в 2017 году получил условный срок, а Пирумову в январе 2019 года суд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы
На территории монастыря иногда проводятся богослужения, там действует православный приход храма Спаса Нерукотворного (один из самых старых соборов Москвы был заново освящен в 1989 году)
О возможной передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ стало известно в 2017 году. Тогда глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) ссылалась на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», но уточняла, что для РПЦ это «вопрос на перспективу»