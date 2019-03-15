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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Чем известен интересующий РПЦ Спасо-Андроников монастырь
РПЦ обратилась к Росимуществу с просьбой возвратить ей Спасо-Андроников монастырь в Москве. Это одна из старейших православных обителей России, основанная в XIV веке
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Спасо-Андроников монастырь основан на берегу Яузы в XIV веке, он получил свое название по имени своего первого игумена Андроника — ученика Сергия Радонежского. Архимандрию (статус, который присваивается крупным монастырям. — РБК) монастырь получил в начале XV века, когда на его территории появилось первое каменное здание — Спасский собор
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
За время своего существования Спасо-Андроников монастырь неоднократно включался в политическую жизнь: одним из его архимандритов был духовник Ивана III Митрофан, позже в монастыре перед ссылкой в Сибирь был заключен протопоп Аввакум (один из идеологов старообрядчества, выступавший против церковной реформы патриарха Никона), делами монастыря в XVII веке занималась первая жена Петра I Евдокия Лопухина, в иночестве Елена
Церковь архангела Михаила и Алексия митрополита Московского и трапезная палата
(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Сейчас это недействующий мужской монастырь, Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева на его территории был основан в 1947 году. Помимо экспозиций он занимается реставрацией и научной деятельностью. На сайте музея говорится, что это «единственная в России государственная специализированная организация, осуществляющая деятельность исключительно в области древнерусского и восточнохристианского искусства, а также церковного искусства Нового времени». В собрании музея есть иконы и письма Андрея Рублева и других известных мастеров

Крепостные стены Спасо-Андроникова монастыря
(Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Музей Рублева возглавляет искусствовед и художник Михаил Миндлин, который в 2016 году стал одним из фигурантов громкого «дела реставраторов». По версии следствия, группа во главе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым похитила деньги, выделенные министерством на реставрацию нескольких объектов, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Самого Миндлина, который ранее возглавлял Государственный центр современного искусства, считали причастным к хищениям при реставрации крепости Фридриха Великого в Калининграде. Он в 2017 году получил условный срок, а Пирумову в январе 2019 года суд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы

Спасский собор
(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

На территории монастыря иногда проводятся богослужения, там действует православный приход храма Спаса Нерукотворного (один из самых старых соборов Москвы был заново освящен в 1989 году)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

О возможной передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ стало известно в 2017 году. Тогда глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) ссылалась на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», но уточняла, что для РПЦ это «вопрос на перспективу»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
В 2017 году была утверждена концепция развития музея Андрея Рублева, в которой указывалась необходимость увеличить экспозиционные площади на территории монастыря и развивать государственно-частное партнерство
Церковь Михаила архангела
(Фото: Максим Блинов / РИА Новости)
В 2018 году правительство передало музею дополнительные помещения. С 2016 года в музейном комплексе проводятся реставрационные работы. Сообщалось, что стены и башни монастыря планируют отремонтировать после 2020 года
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, РПЦ, музей
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