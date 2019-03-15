Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь

Позиция Кремля по поводу просьбы РПЦ передать ей Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева пока не сформулирована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Честно говоря, тема достаточно новая, позиция не сформулирована. Там есть музейные объекты, нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса», — сказал Песков.

Ранее РБК писал, что РПЦ заявила права на Спасо-Андроников монастырь в Москве, где находится Музей имени Андрея Рублева. По данным источников РБК, с такой просьбой патриарх Кирилл обратился в Росимущество. Там подтвердили, что обращение патриарха поступило 4 февраля, а 15 февраля ему направили ответ о том, что тема принята в работу. Росимущество также запросило позиции Минкультуры и музея, а также госархивы. Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов заявил, что вопрос о передаче монастыря РПЦ «очень сложный и нуждается в тщательной проработке».