Российские войска заняли четыре села в Запорожской области

Российские военные заняли Цветковое и еще три населенных пункта неподалеку от Гуляйполе в Запорожской области. Ранее NYT называл ситуацию для ВСУ в этом районе непростой

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области, включая Цветковое, сообщили в Минобороны.

Ранее о том, что бойцы «Востока» взяли под контроль в феврале населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Залезничное и Цветковое, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Противник потерял большое количество живой силы и военную технику. Также в ходе освобождения села (Цветковое. — РБК) воинами-приморцами было уничтожено два пункта управления БПЛА ВСУ», — сообщило ведомство. Российские военные создали себе плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области, говорится в публикации.

Рядом с селом Цветковое проходит железная дорога, и в 6 км от него находится станция Гуляйполе. По данным переписи населения, в 2001 году численность жителей населенного пункта составляла 92 человека.

Как писал The New York Times со ссылкой на аналитиков, украинские войска находятся в непростом положении в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и города Гуляйполе. Все эти районы имеют стратегическое значение: они могут служить плацдармами для размещения войск и организации логистики для будущих наступлений, говорится в статье.

Успехи России близ Гуляйполя аналитики объяснили ослаблением украинской обороны, а именно тем, что Киев концентрирует силы на удержании городов в ДНР и районах Димитрова и Красноармейска.

В конце декабря российские военнослужащие завершили взятие города Гуляйполе в Запорожской области. Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней.

Главком ВСУ Александр Сырский тогда же сообщил, что украинская военная служба правопорядка начала расследование взятия российскими военными командно-наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины в Гуляйполе.