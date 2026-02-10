NYT рассказала о непростом положении ВСУ в трех стратегических районах

ВСУ находятся в непростом положении близ Гуляйполя, Красноармейска и Димитрова, пишет NYT. Эти районы имеют стратегическое значение и могут использоваться как плацдармы и центры для оптимизации логистики, поясняет газета

Фото: John Moore / Getty Images

Украинские войска находятся в непростом положении в районах Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда) и города Гуляйполе, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

О полном взятии под контроль Гуляйполя российское Минобороны сообщило 28 декабря, днем ранее об этом объявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Тогда же, 27 декабря, президенту Владимиру Путину было доложено о взятии Димитрова. Глава государства назвал это серьезным шагом к полному контролю над ДНР. За месяц до этого, 30 ноября, Путину сообщили о взятии Красноармейска. Как отмечал Reuters, контроль над городом открывает российской армии дорогу на Славянск и Краматорск.

Как пишет NYT, все эти районы имеют стратегическое значение: они могут служить плацдармами для размещения войск и организации логистики для будущих наступлений. Так, контроль над Красноармейском и Димитровом открывал возможность использовать их как места для убежищ операторов беспилотников, а также для оптимизации логистики за счет обычных и железных дорог.

Военные эксперты, опрошенные газетой, выразили мнение, что взятие этих городов дало Москве плацдарм для продвижения на север и достижения цели по контролю над всей ДНР. С их точки зрения, в будущем одним из главных направлений продвижения российских войск может стать Константиновка.

Успехи России близ Гуляйполя аналитики объяснили ослаблением украинской обороны, а именно тем, что Киев концентрирует силы на удержании городов в ДНР и районах Димитрова и Красноармейска. 10 февраля российское Минобороны отчиталось о взятии поселка Зализничное к западу от Гуляйполя.

Россия в рамках мирных переговоров требует вывода украинских сил из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Киев не хочет отказываться от территориальных претензий. Путин подчеркивал, что Донбасс является исторической территорией страны и Москва вернет его военным или любым другим путем.