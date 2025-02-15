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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль опубликовал кадры встречи отпущенного ХАМАС россиянина с семьей

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
15 февраля ХАМАС освободила еще трех заложников в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, включая гражданина России и Израиля 29-летнего Александра Труфанова

Израиль опубликовал кадры встречи отпущенного ХАМАС россиянина с семьей
Video

Израиль опубликовал кадры первой встречи россиянина Александра Труфанова, освобожденного из плена ХАМАС, с матерью и невестой. На видео Труфанов встречает родных и обнимается с ними.

15 февраля палестинская группировка освободила еще трех заложников в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Это гражданин России и Израиля 29-летний Труфанов, 36-летний Саги Декель Чен, у которого, помимо израильского, есть гражданство США, и 46-летний Яир Хорн, репатриант из Аргентины.

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Все трое были взяты в заложники в кибуце Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения ХАМАС на Израиль. Россиянин был захвачен вместе с бабушкой Иреной Тати, матерью Еленой и девушкой Сапир Коэн. Его отец, Виталий Труфанов, погиб. В ходе прошлого обмена в ноябре 2023 года трех женщин отпустили.

Москва выразила признательность ХАМАС за освобождение россиянина.

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Израиль ХАМАС освобождение заложников гражданин России
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