Израиль опубликовал кадры встречи отпущенного ХАМАС россиянина с семьей
Израиль опубликовал кадры первой встречи россиянина Александра Труфанова, освобожденного из плена ХАМАС, с матерью и невестой. На видео Труфанов встречает родных и обнимается с ними.
15 февраля палестинская группировка освободила еще трех заложников в рамках сделки с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Это гражданин России и Израиля 29-летний Труфанов, 36-летний Саги Декель Чен, у которого, помимо израильского, есть гражданство США, и 46-летний Яир Хорн, репатриант из Аргентины.
Все трое были взяты в заложники в кибуце Нир-Оз на границе с сектором Газа во время нападения ХАМАС на Израиль. Россиянин был захвачен вместе с бабушкой Иреной Тати, матерью Еленой и девушкой Сапир Коэн. Его отец, Виталий Труфанов, погиб. В ходе прошлого обмена в ноябре 2023 года трех женщин отпустили.
Москва выразила признательность ХАМАС за освобождение россиянина.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки