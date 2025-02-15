Песков заявил о признательности ХАМАС за освобождение россиянина
Россия приветствует освобождение из плена группировки ХАМАС россиянина Александра Труфанова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«В Москве <...> выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — цитирует Пескова агентство.
Ранее ХАМАС освободил троих израильских заложников, среди них был Труфанов, переехавший в Израиль с семьей в 1990-х годах. Молодой человек провел в плену около 500 дней.
Во время атаки движения ХАМАС на южные регионы Израиля в октябре 2023 года Труфанов получил пулевое ранение, сообщила пресс-служба израильского посольства в России.
По информации дипломатов, осенью 2023 года Труфанов вместе со своей девушкой был в гостях у своей семьи в кибуце Нир Оз. Его взяли в заложники вместе с отцом и матерью. Отец был убит, остальных родственников Труфанова освободили через полтора месяца в результате первой сделки с ХАМАС.
«Все это время Сашина мама, Елена Труфанов, добивалась его освобождения. Они обращались к мировым лидерам, участвовали в международных встречах и везде рассказывали его историю, и в том числе, конечно, в Москве», — говорится в сообщении.
В плену палестинской группировки остаются 73 человека, отметили в посольстве.
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