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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Гаджиева

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева
Сюжет
Военная операция на Украине
Магомеда Гаджиева в прошлом году исключили из «Единой России», а Минюст признал его иноагентом «за готовность сотрудничать с иностранными источниками» в обмен на иностранное гражданство
Магомед Гаджиев
Магомед Гаджиев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева (внесен в реестр иноагентов), следует из базы ведомства.

«Переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. Ор (м) -355/2023 без меры пресечения. Карточку изъять», — говорится в карточке.

О заведении уголовного дела в отношении Гаджиева ранее не сообщали. Экс-депутата признали иноагентом весной 2023 года; Минюст обосновал это тем, что Гаджиев, находясь за границей, «выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, заявлял о поддержке властей Украины», чтобы получить иностранное гражданство. Незадолго до этого румынское издание RBN сообщило, что бывший парламентарий пытался предоставить чувствительную информацию о России в обмен на паспорт европейской страны.

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В прошлом мае Гаджиева исключили из «Единой России» «за действия, дискредитирующие партию».

Гаджиев был депутатом Госдумы с 2003 по 2021 год. В 2014-м он поддержал решение о присоединении Крыма к России, а десять лет спустя Госбюро Украины обвинило его в посягательстве на территориальную целостность страны (ч. 1 ст. 110 УК).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Магомед Гаджиев розыск МВД депутат Единая Россия
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