МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина

Не уточняется, по какой статье Уголовного кодекса России разыскивается Савин. По данным телеграм-канала Baza, на него возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел

Евгений Савин (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

МВД России объявило в розыск бывшего футболиста и телеведущего, а ныне блогера и владельца клуба «КраСава» Евгения Савина, следует из базы данных ведомства.

По какой статье Уголовного кодекса России разыскивается Савин, в карточке не уточняется.

Фото: МВД

По данным телеграм-канала Baza, на Савина возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел.

РБК обратился за комментариями в МВД.

В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на ₽50 тыс. по статье о дискредитации российской армии. Тогда причиной стал вышедший в апреле 2022 года на YouTube-канале «КраСава» ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

После выхода ролика администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с «КраСавой» на проведение домашних матчей. В конце мая 2022 года стало известно, что Савин покинул Россию, он живет на Кипре.

В июле Савин стал владельцем выступающего во втором кипрском дивизионе клуба Ypsonas и переименовал его в FC Krasava — Eny Ypsonas.

В сентябре 2023 года сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации Вооруженных сил России после его интервью Ксении Собчак, которое вышло в апреле 2023 года.

Савин в бытность футболистом выступал за разные клубы, включая «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Луч-Энергия» и тульский «Арсенал». На YouTube-канал «КраСава» подписаны более 1,1 млн человек.