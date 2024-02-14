 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина

МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
Сюжет
Военная операция на Украине
Не уточняется, по какой статье Уголовного кодекса России разыскивается Савин. По данным телеграм-канала Baza, на него возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел
Евгений Савин
Евгений Савин (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

МВД России объявило в розыск бывшего футболиста и телеведущего, а ныне блогера и владельца клуба «КраСава» Евгения Савина, следует из базы данных ведомства.

По какой статье Уголовного кодекса России разыскивается Савин, в карточке не уточняется.

Фото: МВД

По данным телеграм-канала Baza, на Савина возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел.

РБК обратился за комментариями в МВД.

В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на ₽50 тыс. по статье о дискредитации российской армии. Тогда причиной стал вышедший в апреле 2022 года на YouTube-канале «КраСава» ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.

После выхода ролика администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с «КраСавой» на проведение домашних матчей. В конце мая 2022 года стало известно, что Савин покинул Россию, он живет на Кипре.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В июле Савин стал владельцем выступающего во втором кипрском дивизионе клуба Ypsonas и переименовал его в FC Krasava — Eny Ypsonas.

В сентябре 2023 года сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации Вооруженных сил России после его интервью Ксении Собчак, которое вышло в апреле 2023 года.

Савин в бытность футболистом выступал за разные клубы, включая «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Луч-Энергия» и тульский «Арсенал». На YouTube-канал «КраСава» подписаны более 1,1 млн человек.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол МВД розыск Евгений Савин
Материалы по теме
МВД увидело дискредитацию армии в заявлениях футбольного блогера Савина
Политика
МВД объявило в розыск уехавшую в США пару фехтовальщиков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 17:00
Sigma Projects — о форматах сервисных апартаментов и их перспективах Недвижимость, 18:40
Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в ДНР Политика, 18:38
Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах Политика, 18:35
Военная операция на Украине. Карта на 14 февраля Политика, 18:32
Валиева не примет участия в весеннем туре команды Тутберидзе по России Спорт, 18:29
Госдума отклонила проект о выходном для родителей школьников 1 сентября Политика, 18:27
Уникальная траектория: какой будет электроника через 10 лет Тренды, 18:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин призвал избавить систему физкультуры и спорта от коммерциализации Спорт, 18:18
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 18:10
В Белоруссии назвали очевидным отказ Канады выдать России ветерана СС Политика, 18:09
В Минспорте назвали возможное число участников Олимпиады-2024 от России Спорт, 17:56
В Энергодаре прозвучали два взрыва Политика, 17:52
МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина Спорт, 17:51
Погранслужба США отчиталась о сокращении на 50% числа арестов на границе Политика, 17:49