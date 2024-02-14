МВД объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
МВД России объявило в розыск бывшего футболиста и телеведущего, а ныне блогера и владельца клуба «КраСава» Евгения Савина, следует из базы данных ведомства.
По какой статье Уголовного кодекса России разыскивается Савин, в карточке не уточняется.
По данным телеграм-канала Baza, на Савина возбудили дело о дискредитации российской армии после двух административных дел.
РБК обратился за комментариями в МВД.
В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на ₽50 тыс. по статье о дискредитации российской армии. Тогда причиной стал вышедший в апреле 2022 года на YouTube-канале «КраСава» ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской военной операции на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев.
После выхода ролика администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с «КраСавой» на проведение домашних матчей. В конце мая 2022 года стало известно, что Савин покинул Россию, он живет на Кипре.
В июле Савин стал владельцем выступающего во втором кипрском дивизионе клуба Ypsonas и переименовал его в FC Krasava — Eny Ypsonas.
В сентябре 2023 года сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении Савина по статье о дискредитации Вооруженных сил России после его интервью Ксении Собчак, которое вышло в апреле 2023 года.
Савин в бытность футболистом выступал за разные клубы, включая «Томь», «Анжи», «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», «Луч-Энергия» и тульский «Арсенал». На YouTube-канал «КраСава» подписаны более 1,1 млн человек.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?