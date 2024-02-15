 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле Белгорода погибли по меньшей мере два человека

«РИА Новости»: как минимум два человека погибли в результате обстрела Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны России сообщило о 14 сбитых снарядах. По информации «РИА Новости», поврежден торговый центр
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

По меньшей мере два человека погибли в Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ, передает «РИА Новости».

Источник телеграм-канала «112» сообщил о пяти погибших, из них двое дети. По его информации, пострадали 19 человек. Mash пишет о девяти жертвах, в том числе одном ребенке.

При обстреле Белгорода погибли по меньшей мере два человека
Video

Обстрел был совершен около 12:30 мск. Минобороны России сообщило, что российские военные пресекли попытку атаки. По данным ведомства, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, сообщило Минобороны.

По данным «РИА Новости», в результате атаки в Белгороде поврежден торговый центр, в котором находится продуктовый магазин «Магнит». В здании выбило стекла, повреждены фасад и припаркованные рядом машины. Другой снаряд упал на стадионе, сообщил «112». Как пишут, «Осторожно, новости», там были раненые.

Как передает «РИА Новости», губернатор Вячеслав Гладков вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым приехали к пострадавшему ТЦ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», — написал он в телеграм-канале. Старовойт выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Белгород обстрел погибшие ВСУ
Материалы по теме
В Белгороде раздались взрывы, поврежден торговый центр
Политика
Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов ВСУ за ночь
Политика
В Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
Многие боятся работать с государством, а зря: как изменились госзакупки Pro, 14:30
Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о сроке спецоперации Политика, 14:30
Ракова сообщила о полном доступе пациентов больниц к данным о лечении Город, 14:30
Глава IIHF усомнился в желании России вернуться на международные турниры Спорт, 14:28
Тинькофф Банк отказался от единорога в логотипе Бизнес, 14:27
Аналитики QCP Capital спрогнозировали новый максимум биткоина в марте Крипто, 14:22
Видео с моментом удара по Белгороду Политика, 14:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Фонд Бьюрри отказался от чипмейкеров и купил акции бигтехов Китая Инвестиции, 14:17
Ракетный удар по центру Белгорода. Что известно Политика, 14:15
Россия вынесет удар по Белгороду на обсуждение Совбеза ООН Политика, 14:11
Ракова сообщила о цифровизации всех лабораторий московских онкоклиник Город, 14:07
В Екатеринбурге девушка упала с 20-го этажа в сугроб и выжила Общество, 14:04
Ситуация на рынке изменилась: как создать работающую финансовую стратегию Pro, 14:02
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ВПК Украины Политика, 14:02