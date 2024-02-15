При обстреле Белгорода погибли по меньшей мере два человека
По меньшей мере два человека погибли в Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ, передает «РИА Новости».
Источник телеграм-канала «112» сообщил о пяти погибших, из них двое дети. По его информации, пострадали 19 человек. Mash пишет о девяти жертвах, в том числе одном ребенке.
Обстрел был совершен около 12:30 мск. Минобороны России сообщило, что российские военные пресекли попытку атаки. По данным ведомства, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, сообщило Минобороны.
По данным «РИА Новости», в результате атаки в Белгороде поврежден торговый центр, в котором находится продуктовый магазин «Магнит». В здании выбило стекла, повреждены фасад и припаркованные рядом машины. Другой снаряд упал на стадионе, сообщил «112». Как пишут, «Осторожно, новости», там были раненые.
Как передает «РИА Новости», губернатор Вячеслав Гладков вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым приехали к пострадавшему ТЦ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», — написал он в телеграм-канале. Старовойт выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.
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