В Киеве, Днепре, Запорожье и Львове прогремели взрывы
В Киеве слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Он попросил киевлян не покидать укрытия.
Взрывы также слышны в Днепре, Запорожье, Львове и Хмельницкой области, сообщает «Суспільне». Корреспонденты издания сообщили, что спустя несколько минут в Днепре и Запорожье раздались повторные взрывы.
Воздушная тревога включена на всей территории Украины.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 15 февраля в Курской области загорелась нефтебаза, это произошло после атаки дрона. «По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Роман Старовойт. По данным Baza, горит резервуар объемом 100 т.
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