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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве, Днепре, Запорожье и Львове прогремели взрывы

Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
На всей территории Украины — воздушная тревога, взрывы слышны в Киеве, Днепре, Запорожье и Хмельницкой области, сообщают корреспонденты местных изданий. Кличко попросил киевлян не выходить из бомбоубежищ

В Киеве слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он попросил киевлян не покидать укрытия.

Взрывы также слышны в Днепре, Запорожье, Львове и Хмельницкой области, сообщает «Суспільне». Корреспонденты издания сообщили, что спустя несколько минут в Днепре и Запорожье раздались повторные взрывы.

Воздушная тревога включена на всей территории Украины.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 15 февраля в Курской области загорелась нефтебаза, это произошло после атаки дрона. «По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Роман Старовойт. По данным Baza, горит резервуар объемом 100 т.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
взрывы ПВО Киев Виталий Кличко Днепр Запорожье Львов Хмельницкая область
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