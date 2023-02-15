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La Nacion узнала о просьбе США к Аргентине из-за беременных россиянок

La Nacion: спецслужбы США попросили у Аргентины данные о беременных россиянках
За 2022 год в Аргентину въехали 10,5 тыс. беременных россиянок. Спецслужбы США обеспокоены угрозой «родильного туризма» в стране, позволяющего более свободно путешествовать, чем с паспортом России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство внутренней безопасности США (DHS) попросило аргентинский суд предоставить информацию о расследовании массового приезда в эту страну беременных россиянок для выяснения их настоящих мотивов, пишет La Nacion.

Ключевые подозрения спецслужб США касаются получения паспорта Аргентины российскими мужчинами, «которые называют себя отцами», пишет газета. La Nacion напоминает, что рождение ребенка в Аргентине позволяет получить паспорт страны не только новорожденному, но и его родителям. Аргентинцы вправе получить десятилетнюю визу в США. Паспорт страны занимает 20-е место в мире в «рейтинге паспортов» для свободного перемещения по миру от Henley & Partners, что значительно выше положения российского документа, расположившегося на 49-й строчке. Так, аргентинский паспорт позволяет посетить без оформления визы 170 стран, а российский — 118.

В середине февраля шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, так как они не смогли уточнить цель поездки, рассказали ранее в аргентинской миграционной службе.

По словам главы ведомства Флоренсии Кариньяно, только в ночь на 9 февраля в Аргентину рейсом Ethiopian Airlines прибыли 33 гражданки России на поздних сроках беременности, всего за 2022 год в страну въехали 10,5 тыс. беременных россиянок.

Власти подозревают их в связи с «родильным туризмом» — путешествии ради получения ребенком гражданства по праву рождения. Миграционные власти выяснили, что «мафиозные организации» предлагают беременным пакет услуг, который упрощает получение гражданства Аргентины при рождении ребенка в обмен на крупную сумму.

Сотрудники службы опросили 350 беременных россиянок, въехавших в Аргентину в последние месяцы. В стране также начали приостанавливать и отменять действие вида на жительство у россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране.

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Россияне могут пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней (начиная с даты первого въезда). Иностранным родителям ребенка, родившегося в Аргентине, проще получить паспорт этой страны.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Аргентина спецслужбы миграция американская виза
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Политика
Беременным россиянкам начали отказывать во въезде в Аргентину
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Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок
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