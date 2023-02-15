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Медведев ответил Боррелю и фон дер Ляйен словами freak show must go on

Зампред Совбеза Медведев оценил заявления фон дер Ляйен и Борреля словами «парад фриков»
Фон дер Ляйен «не считает потери» европейских компаний от санкций, а Боррель поступает как «истинный дипломат», сыронизировал зампред российского Совбеза
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя союза по иностранным делам Жозепа Борреля о России и Украине словами freak show must go on («парад фриков должен продолжаться»). Первая заявила, что готовящийся десятый пакет санкций ЕС предполагает введение экспортных ограничений на сумму €11 млрд. Медведев заявил о ее «глупости и некомпетентности»

«Как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний. Увы, тут не действует правило мedice, cura te ipsum! («врач, исцелися сам»)», — написал он.

По данным агентства Bloomberg, под новые европейские санкции могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф Банк и российский Фонд национального состояния (ФНБ). Рассматриваются также ограничения в отношении российских СМИ, запрет россиянам занимать должности в европейских инфраструктурных компаниях, запрет на предоставление емкостей для хранения газа, новые ограничения на товары двойного назначения.

Боррель, выступая в Европарламенте, призвал те европейские страны, у которых есть «танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы», передать их Украине. Медведев написал, что «только так и должен поступать истинный дипломат»: заявлять, что Россия — враг Европы, и призывать «к войне до победного конца». «Конца Украины, понятно», — уточнил Медведев в скобках.

Позиция российских властей заключается в том, что поставки оружия на Украину не помогут Киеву победить в конфликте.

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Персоны
Дмитрий Медведев Урсула фон дер Ляйен Жозеп Боррель Украина

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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