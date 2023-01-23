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В США экс-агента ФБР обвинили в работе на Дерипаску и нарушении санкций

Минюст США обвинил экс-агента ФБР Макгонигала в работе на Дерипаску и нарушении санкций
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В Нью-Йорке арестовали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала по обвинению в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску, который находится под санкциями США, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США. По информации телеканала ABC News, Макгонигал — один из самых высокопоставленных бывших сотрудников ФБР, когда-либо обвинявшихся в преступлении.

54-летний Макгонигал до выхода на пенсию в 2018 году были специальным агентом контрразведки в Нью-йоркском отделении ФБР. Он участвовал в расследованиях против «российских олигархов», включая Дерипаску. По мнению следователей, Макгонигал пытался организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, получая за эту работу «скрытые платежи».

Еще один обвиняемый по делу — гражданин США, бывший российский дипломат Сергей Шестаков, который работал в Нью-Йорке судебным переводчиком.

Обоих обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций, а также в сговоре с целью отмывания средств. Шестакова обвиняют еще и в даче ложных показаний.

«Чарльз Макгонигал, бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, и Сергей Шестаков, судебный переводчик, нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, российскому олигарху, находящемуся под санкциями. Они оба работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций», — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Помощник директора ФБР Майкл Дрисколл сообщил, что оба задержанных действовали от имени Дерипаски и «обманным путем использовали американскую организацию для сокрытия своей деятельности в нарушение законодательства США».

ABC News со ссылкой на информацию из обвинительного заключения сообщает, после ухода из ФБР Макгонигал, как считают власти США, работал на Дерипаску через юридическую фирму, там его доход составил по меньшей мере $25 тыс. В дальнейшем бывший агент ФБР работал непосредственно на Дерипаску, получив первоначальную выплату в размере $51 тыс., а затем ежемесячные выплаты в размере $41790 в течение трех месяцев в 2021 году, говорится в публикации.

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Согласно обвинительному заключению, он говорил друзьям, что работает на «богатого русского парня», но подчеркивал, что его работа законна. В разговорах о Дерипаске Макгонигал и Шестаков часто называли его «большим парнем» и «вы знаете кем», отмечает телеканал.

Против Макгонигала открыто также еще одно дело в Вашингтоне по обвинению в получении $225 тыс. долларов наличными от гражданина Албании, который работал на китайскую энергетическую компанию.

Верховный суд США в октябре 2022 года отклонил апелляцию Дерипаски — бизнесмен добивался снятия с него американских санкций. Миллиардер и его защита сочли ограничения незаконными. По мнению Дерипаски, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США превысило свои полномочия, вводя санкции.

Материал дополняется.

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Олег Дерипаска санкции обвинение
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