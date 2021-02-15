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Чубайс пояснил роль Кудрина при получении кредита МВФ на $24 млрд

В 1998 году Алексей Кудрин, тогда первый заместитель министра финансов, участвовал в переговорах с МВФ о предоставлении России кредита в $24 млрд. Этот кредит был израсходован на поддержание курса рубля
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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

В 1998 году на фоне кризиса России удалось оперативно получить кредит Международного валютного фонда (МВФ) на $24 млрд в том числе благодаря работе Алексея Кудрина, который тогда занимал пост первого заместителя министра финансов (ведомство возглавлял Анатолий Чубайс). Об этом последний поведал в документальном фильме «Крепость», посвященном Алексею Кудрину.

«В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай все, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка (Всемирного банка. — РБК). Бросил все, собственно, Алексей [Кудрин], помогал активно тогда в этом деле», — признался Чубайс (цитата по ТАСС).

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Добиться кредита от МВФ тогда предстояло менее чем за месяц, «суток за 25, наверное», вопреки всем нормам фонда и Всемирного банка. «А перед этим нужно было заставить Центральный банк, Минэк, Минфин, Госимущество выработать целостную процедуру, притом что у них у всех были противоположные представления. И эту же программу [Сергей] Кириенко в это время защищал в Госдуме при противодействии [Бориса] Березовского. А дальше с этой программой нужно было доехать до МВФ и заставить их принять решение о поддержке. Такое решение, что казалось, честно говоря, совершенно невозможным тогда. Большая была битва», — описал эти события Чубайс. Успешное получение $24 млрд он назвал триумфом.

Белла Златкис, которая в 1993–1998 годах возглавляла департамент ценных бумаг и финансового рынка Минфина, говорит на камеру, что полученные деньги ушли на поддержание курса рубля. Это решение она сочла ошибочным. «Серьезный упрек может быть сделан и Центральному банку, и правительству, потому что весь кредит ушел на поддержание курса рубля, то есть в топку выбросили, и все, [на поддержание] того самого курса, которого уже не существовало реально. То есть дали возможность иностранцам выйти по высокому курсу, это никуда, конечно, не годно», — возмутилась она.

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Кризис 1997–1998 годов был сопряжен с дефолтом и девальвацией рубля в несколько раз. Кредит, полученный для его преодоления, был одним из последних пакетов помощи от фонда — с 1999 года за помощью МВФ Россия уже не обращалась.

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Фото:Павел Головкин / AP

Алексей Кудрин до 1996 года работал в администрации Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Путиным. После поражения их начальника Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах он, как и будущий президент, переехал в Москву. С августа 1996 года был начальником главного контрольного управления президента, а в марте 1997 года занял пост первого замминистра финансов. Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев утверждал, что именно Кудрин и Чубайс «нашли» Владимира Путина в качестве возможного преемника главы государства.

С 2000 по 2011 год Кудрин возглавлял Минфин и покинул этот пост после публичного конфликта с Дмитрием Медведевым. В мае 2018 года он стал главой Счетной палаты.

Автор
Георгий Тадтаев
Анатолий Чубайс Алексей Кудрин кредит дефолт МВФ
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