Чубайс пояснил роль Кудрина при получении кредита МВФ на $24 млрд

В 1998 году Алексей Кудрин, тогда первый заместитель министра финансов, участвовал в переговорах с МВФ о предоставлении России кредита в $24 млрд. Этот кредит был израсходован на поддержание курса рубля

Алексей Кудрин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

В 1998 году на фоне кризиса России удалось оперативно получить кредит Международного валютного фонда (МВФ) на $24 млрд в том числе благодаря работе Алексея Кудрина, который тогда занимал пост первого заместителя министра финансов (ведомство возглавлял Анатолий Чубайс). Об этом последний поведал в документальном фильме «Крепость», посвященном Алексею Кудрину.

«В какой-то момент по стечению обстоятельств мне говорят, что вопрос жизни и смерти — это займы МВФ. Без большого пакета МВФ пройти [кризис] невозможно. Бросай все, делай что хочешь, но добейся кредитов Международного валютного фонда и Мирового банка (Всемирного банка. — РБК). Бросил все, собственно, Алексей [Кудрин], помогал активно тогда в этом деле», — признался Чубайс (цитата по ТАСС).

Добиться кредита от МВФ тогда предстояло менее чем за месяц, «суток за 25, наверное», вопреки всем нормам фонда и Всемирного банка. «А перед этим нужно было заставить Центральный банк, Минэк, Минфин, Госимущество выработать целостную процедуру, притом что у них у всех были противоположные представления. И эту же программу [Сергей] Кириенко в это время защищал в Госдуме при противодействии [Бориса] Березовского. А дальше с этой программой нужно было доехать до МВФ и заставить их принять решение о поддержке. Такое решение, что казалось, честно говоря, совершенно невозможным тогда. Большая была битва», — описал эти события Чубайс. Успешное получение $24 млрд он назвал триумфом.

Белла Златкис, которая в 1993–1998 годах возглавляла департамент ценных бумаг и финансового рынка Минфина, говорит на камеру, что полученные деньги ушли на поддержание курса рубля. Это решение она сочла ошибочным. «Серьезный упрек может быть сделан и Центральному банку, и правительству, потому что весь кредит ушел на поддержание курса рубля, то есть в топку выбросили, и все, [на поддержание] того самого курса, которого уже не существовало реально. То есть дали возможность иностранцам выйти по высокому курсу, это никуда, конечно, не годно», — возмутилась она.