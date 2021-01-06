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Уровень экономической надежды россиян упал до уровня 1998 года

Надежда россиян на экономическое процветание в 2021 году оказалась на одном из самых низких уровней за все время наблюдений. Его ожидают только 6% опрошенных, при этом к проблемам готовятся 47%
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

В 2020 году индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п., что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup International, которые РБК предоставил «Ромир».

По его данным, 6% опрошенных россиян сочли, что 2021 год станет периодом экономического процветания, а 47% — что годом экономических проблем. При этом 40% жителей России ожидают, что этот год будет таким же, как 2020-й, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах. При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.

В глобальном опросе Gallup International принимали участие 38 тыс. человек из 41 страны мира. Он проводился в ноябре—декабре.

Среди жителей планеты доля ожидающих экономического процветания в 2021 году составила 25%, а тех, кто готовится к проблемам, — 46%. Таким образом, мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21 п.п.

Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, где индекс оказался на уровне минус 62 п.п. Примерно на том же уровне его зафиксировали в Болгарии (минус 59 п.п.) и Италии (минус 59 п.п.).

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Фото:Павел Головкин / AP

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При этом самый высокий индекс экономической надежды оказался у жителей Нигерии (58 п.п.), Азербайджана (47 п.п.) и Вьетнама (45 п.п.).

Автор
Юлия Выродова
экономика россияне экономическое развитие Gallup
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