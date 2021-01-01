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Кудрин пожелал Чубайсу удачи на новой должности

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин пожелал Анатолию Чубайсу удачи и устойчивого развития на новом посту специального представителя президента по связям с международными организациями. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития», — сказал он.

Путин назначил Чубайса на новую должность. Что важно знать
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Владимир Путин и Анатолий Чубайс

Ранее, 4 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. Согласно документу, такое решение было принято «для достижения целей устойчивого развития».

Сам Чубайс отметил, что ему предстоит заняться значимым для страны делом, которое также интересно и ему лично.

Накануне правительство России поручило уволить Чубайса с поста главы госкомпании «Роснано». Вместо него организацию возглавил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Совет директоров утвердил его на пять лет.

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